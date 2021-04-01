1 Nisan Ekrem Bora’nın 9. Ölüm Yıl Dönümü

Türk sinemasının usta ismi Ekrem Bora’nın bugün ölüm tarihi üzerinden tam 9 yıl geçti. Kariyer hayatı boyunca 200’ün üzerinde filmlerde yer alan ünlü aktörün Acı Hayat, Evlat, Emine, Ayrılık, Mazi Kalbimde Yaradır ve Öksüzler isimli filmleri unutulmazlar arasına girdi. Türk sinemasının sevilen aktörü Bora, vefatının 9. yılında da anılmaya devam ediyor.

Babası İlk Uçak Asker Pilotlarındandı

Usta sanatçı Ekrem Bora’nın asıl isminin Ekrem Şerif Uçak olduğu öğrenilmiştir. Babası ülkemizin ilk uçak asker pilotlarından onbaşı Mahzar Uçak’tır. Sanatçının annesi ise Ayşe Nuriye Uçak’tır. Bazı kaynaklarda oyuncunun doğum tarihi 7 Mart 1934 olarak yazılsa da usta isim gerçekte 1932 yılında Ankara’da hayata gözlerini açmıştır. Babasının kendisi 40 günlük iken Eskişehir’de şehit düştüğünü anlatan Ekrem Bora, babasının ilk uçan pilot olan Önyüzbaşı Mahzar Bey olduğunu belirtmiştir. Babasının ilk uçtuğu zamanlarda Zeki Paşa adında bir paşa olduğunu ifade eden sanatçı, Zeki Paşa’nın babasına “Mahzar sen ilk uçan pilotsun o yüzden Yazıcıoğlu soyadını bırak soyadın Uçak olsun.” dediğini belirtmiş ve Uçak soyadını bu şekilde aldıklarını söylemiştir.

İlkokul ikinci sınıfta iken ailesi ile İstanbul’a yerleştiğini açıklayan usta oyuncu, ortaokul yıllarında sinemaya ilgi duymuş ve ailesinin haberi olmadan “Artist” isimli bir yarışmaya katılmıştır. Bu yarışmayı 1. olarak tamamlayan oyuncu ardından Bora soyadını almıştır.

2012 senesinin 1 Nisan gününde ise 80 yaşında iken hayata gözlerini yuman başarılı oyuncu Ekrem Bora, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmiştir. Oyuncunun yakın arkadaşı Cüneyt Arkın, Ekrem Bora hakkında Türk sinemasının unutmayacak kadar değerli bir ismi olduğunu ve kendisinin çok kıymetli bir arkadaşı olduğunu ifade etmiş ve onun eksikliğini her zaman hissedeceğim, içimdeki burukluğu ve kırgınlığı anlatmanın imkanı yok demiştir.