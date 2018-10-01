ADIYAMAN'da bu yıl ilki düzenlenen 'Çiğköfte Festivali', Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu'nun çiğköfte yoğurup vatandaşlara ikram etmesiyle başladı.
Sanat Sokağı'nda başlayan 'Çiğköfte Festivali' açılışına Adıyaman Valisi...
İSTANBUL’da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Selahattin Gültekin (65), Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir kanser tedavisi gördüğü ifade edilen Kıbrıs Gazisi Selahattin Gültekin, geçirdiği rahatsızlığın ardından...
MANİSAI'nın Salihli ilçesinde, 1,5 yaşındaki Süleyman Gür annesiyle birlikte; PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve hiç göremediği şehit babası Uzman Çavuş Süleyman Gür'ün mezarını ziyaret etti. Şehit basıyla aynı adı...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAKS
2. Adana Lezzet Festivali'ne davet edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesaj gönderdi. Erdoğan, faks yoluyla gönderdiği mesajında, şu sözlere yer verdi:
"Festival, Adana ve yöresinin kültürünün...
ZERİN TOPRAĞA VERİLDİ
Ardahan'da Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu'nun yurdunda arkadaşları ile oynarken devrilen dolabın altında kalarak hayatını kaybeden Zerin Koç'un cenazesi otopsi sonrası merkeze bağlı Samanbeyli köyüne...