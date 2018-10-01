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Adıyaman Belediye Başkanı Kutlu, çiğköfte yoğurdu
Adıyaman Belediye Başkanı Kutlu, çiğköfte yoğurdu

ADIYAMAN'da bu yıl ilki düzenlenen 'Çiğköfte Festivali', Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu'nun çiğköfte yoğurup vatandaşlara ikram etmesiyle başladı. Sanat Sokağı'nda başlayan 'Çiğköfte Festivali' açılışına Adıyaman Valisi...

(Görüntülü) Kanserden ölen Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
(Görüntülü) Kanserden ölen Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL’da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Selahattin Gültekin (65), Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü ifade edilen Kıbrıs Gazisi Selahattin Gültekin, geçirdiği rahatsızlığın ardından...

Şehit oğlu hiç görmediği babasının mezar taşındaki fotoğrafını öptü
Şehit oğlu hiç görmediği babasının mezar taşındaki fotoğrafını öptü
(Görüntülü) MATEMATİK SOKAĞI BAŞARIYI ARTTIRDI
(Görüntülü) MATEMATİK SOKAĞI BAŞARIYI ARTTIRDI
(Görüntülü) BRUNSON FOTOLAR ÖZEL (EK)
(Görüntülü) BRUNSON FOTOLAR ÖZEL (EK)
(Görüntülü) BRUNSON FOTOLAR ÖZEL
(Görüntülü) BRUNSON FOTOLAR ÖZEL

(Görüntülü) 2. Adana Lezzet Festivali, mangal ateşinin yakılmasıyla başladı (2)
(Görüntülü) 2. Adana Lezzet Festivali, mangal ateşinin yakılmasıyla başladı (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAKS 2. Adana Lezzet Festivali'ne davet edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesaj gönderdi. Erdoğan, faks yoluyla gönderdiği mesajında, şu sözlere yer verdi: "Festival, Adana ve yöresinin kültürünün...

(Görüntülü) Zerin'in yurtta ölümünde 'ihmal' araştırması için soruşturma başlatıldı (4)
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