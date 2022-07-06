Genel Seçim: Bir sonraki Seçim Ne Zaman, Erken Seçim Olabilir Mi?

Peki erken seçim hangi koşullarda yapılabilir ve ne zaman yapılacağına kim karar verir?

Bir sonraki genel seçim ne zaman?

650 milletvekilinin tamamının Avam Kamarası'na seçildiği İngiltere genel seçimleri, en fazla beş yıl arayla yapılmalıdır.

Daha erken bir seçim yapılmadığı sürece, bir sonraki seçim Ocak 2025'e kadar yapılmayacak .

Kimler erken seçime çağırabilir?

Erken seçim kararı genellikle başbakana aittir.

Ancak, çok yakın zamana kadar durum böyle değildi.

2011 yılında, Başbakan'ın erken seçim yapma yetkisini ortadan kaldıran ve bunun yerine kontrolü Avam Kamarası'na devreden bir yasa kabul edildi.

Bu kurallara göre, erken seçim ancak belirli koşullar altında yapılabilir - örneğin milletvekillerinin üçte ikisinin bir seçimi kabul etmesi gibi.

Bununla birlikte, 2019 seçimlerini kazandıktan sonra Muhafazakarlar, 2022 tarihli Parlamentonun Fesih ve Çağrılması Yasası adlı yeni bir yasa çıkardılar.

Erken seçim nasıl denir?

Bir Başbakan erken seçim istiyorsa, Kraliçe'den Parlamento'yu feshetmesi için bir "talep" yapması gerekir - seçim yapmak için Parlamento'yu kapatmanın resmi terimi.

Seçim ilan edildiğinde, seçim gününün 25 gün sonra gerçekleşmesi bekleniyor .

Bu noktada milletvekilleri statülerini kaybederler ve (tekrar aday olmayı seçtiklerini varsayarsak) yeniden seçilmek için kampanya yürütürler.

Kraliçe erken genel seçime izin vermeyi reddedebilir mi?

Başbakan'ın Kraliçe'den izin "talep etmesi" gerektiğinden, teoride bunu reddedebilir.

Kraliçe'nin bunu yapabileceği koşullar biraz belirsiz. " Fesih ilkeleri " adı verilen bir hükümet belgesi , Başbakan'ın Kraliçe'den erken seçim talebinde bulunabileceği gereklilikleri ortaya koyuyor ve bunlara aşağıdakiler dahildir:

Başbakan hükümetin lideri olarak desteğini sürdürüyor

Kraliçe parti siyasetine çekilmemeli

Hükümet Enstitüsü düşünce kuruluşundan Catherine Haddon, Kraliçe'nin erken seçim talebini reddetmesine izin verecek ilkeler olsa da, günün soğuk ışığında asla test edilmediklerini söylüyor.

"Gayri resmi olarak, Saray ona hayır diyebilir. Soru, bu gayri resmi tavsiyeye karşı çıkıp yine de sorup sormayacağıdır - bu da Kraliçe'yi çok politik bir karara sokar.

"Büyük anayasal sorunlar hakkında ne tartışırsanız tartışın, eğer reddederse harekete geçebilir."

Anayasa Birimi'nin yöneticisi Meg Russell da aynı fikirde: "Saray'ın bir rolü olduğuna dair üstü kapalı bir kabul var. Dolayısıyla soru, Kraliçe'nin hangi koşullar altında onu engelleyeceği, ancak siyasi olarak sorunlu olacağı sorusu haline geliyor."

Bayan Haddon ayrıca, Parlamentodaki çoğunluk Saray'a alternatif bir hükümetin devralabileceğini açıklarsa, Kraliçe'nin bir hükümetin kurulmasına izin verebileceğine de dikkat çekiyor.

Örneğin, Muhafazakarlar yeni bir lider seçmek üzere olsalardı, Kraliçe yakında alternatif bir hükümetin kurulacağı temelinde bir seçim yapmayı reddedebilirdi.

Bayan Haddon, "Kraliçeyi siyasete sürüklemiyorsunuz. Seçimden atılmayı durdurmak için bir seçim talep etmek sınırı aşacaktır" diyor.

Yeni başbakanın erken seçime gitmesi gerekir mi?

Bay Johnson istifa etmeye karar verirse Muhafazakar Parti'nin yeni bir lider seçmesi gerekecek. Bu kişi aynı zamanda bir sonraki Başbakan olacaktı.

Bu şartlar altında, yeni Başbakan erken seçim çağrısı yapmak zorunda kalmayacak - ama isterlerse bunu yapabilirler.