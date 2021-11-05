Gençlere Müjde! 14811 TL Destek Verilecek, Tek Şart: 18-29 Yaş Arasında Olmak

Kendi işini kurmak isteyen gençler için devlet destekleri sürüyor. Genç girişimci desteği adı altında kendi işini kurmak isteyen gençlere yardım ediliyor. Şu anda indirimsiz olarak 1234,25 TL indirimli olarak 1055,36 TL olan BAĞKUR ödemesi bir yıl devlet tarafından karşılanıyor. Bunun yanında gelir vergisi de belli bir meblağa kadar 3 yıl boyunca alınmıyor.

Genç Girişimci Desteği

Devlet kendi şirketini kurmak ve iş dünyasına girmek isteyen gençlere destek sunuyor. 3 Yıl boyunca yıllık 75 bin TL’ye kadar olan kazancı gelir vergisinden muaf tutuyor. Bunun yanında BAĞKUR ödemesini de 1 yıl boyunca Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılıyor. Yeni bir iş kurmak isteyen gençlere ilk adımları için büyük destek devlet tarafından veriliyor. Bu sayede büyük bir avantaj ile şirket kurabiliyor. Sadece BAĞKUR ödemesinin indirimsiz tutarı üzerinden 14.811 TL avantaj sağlamış oluyorlar. Bunun yanında gelir vergisinden de 3 yıl süre ile 75 bin TL’ye kadar muaf tutulmaları ile bu destek çok daha fazla artıyor.

Kimler Faydalanabilir

Tabii ki genç girişimci desteğinden faydalanmak için belli şartları karşılamak gerekiyor. Adından da anlaşılabileceği gibi aranan ilk şart 18 yaş ile 29 yaş arasında olmak. 30 yaşından sonra bu destek maalesef verilmiyor. Bunun yanında aşağıdaki şartlar da bulunuyor;

1 Haziran 2018 tarihinden sonra BAĞKUR’dan ilk defa faydalanıyor olmak. 18-29 yaş arasında olmak. İlk kez şirket kuruyor olmak. Daha önce bir şirkete ortak olmamış olmak. Ticari veya serbest meslek faaliyeti nedeni ile ilk defa mükellefiyet açılmış olması. Adi veya şahıs şirketi kurmuş olmak.

Yukarıdaki şartları sağlayan gençler Genç Girişimci Desteğinden faydalanabiliyor. Bu sayede hem bir yıl boyunca BAĞKUR ödemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor hem de 3 yıl boyunca yıllık 75 Bin TL’ye kadar olan gelirleri gelir vergisinden muaf tutuluyor. Kendi işinin sahibi olmak isteyen gençlere devlet bu sayede büyük bir destek sunuyor ve onlara yardımcı oluyor. Gerekli şartları sağlayan herkes başvuru da bulunup destekten faydana biliyor.