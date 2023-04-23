Genç Seyirci Kitlesinin Ömer Dizisinden Çıkardıkları Daha Önce Yapılan Yorumlara Benzemiyor

Pazartesi akşamlarında Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya devam eden Ömer dizisi pek çok ünlü ismi kadroda bulunduruyor. Başrollerde Gökçe Bahadır ile Selahattin Paşalı performans sergiliyor ve iki ünlü ismin uyumu diziyi öne çıkartan bir nokta olarak görülüyor. Kendi hayatını kurma çabası içinde olan Ömer karakteri muhafazakar ailenin genç oğlu olarak dizide yer alıyor. Projede bir aşk hikayesi gösteriliyor ve Ömer karakterinin sevdiği kadın sebebiyle ailesiyle yaşadığı çatışma gösteriyor.

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır dizide canlandırdığı Gamze karakteri ile oyunculuğun hakkını veriyor. Geçmişte yaşamış olduğu bir yaşam sonrasında çocuğuyla boşanmış bir kadın olan Gamze genç bir adam olan Ömer'e aşık oluyor. Fakat bu aşk sonrasında “davul dengi dengine çalar” sözünü aratan bir aile çatışması yaşanıyor. Bu durum sonrasında hem Ömer hem de Gamze'nin birleşmesine engel olmak isteyen aile aşıkları zor durumda bırakıyor.

Ömer ise muhafazakar bir ailede doğmuş ve büyümüş olsa da kendi yolunu seçmek için bulunduğu ortamı yırtarak oradan çıkmaya çalışıyor. Yaşadıklarına isyan eden Ömer'in sesi izleyici kitlesi tarafından net bir şekilde duyuluyor. Özellikle genç dizi hayranları da Ömer'in Gamze'ye olan aşkına destek veriyor ve onun hayat kurma çabasını anlayabiliyor.

Ailesinin dayatmasına karşı güçlü bir duruş sergileyen Ömer toplumsal gerçeklere karşı da bir savaş veriyor. Gamze karakteri açısından da bakıldığı zaman orta yaşlı bir kadının kendisinden yaşça küçük genç adam ile beraber ikinci kez hayatını yeniden kurmayı istemesi de ilk başta seyirci kitlesinden tepki toplamıştı.

Seyirci kitlesi ise hem Gamze'nin hem de Ömer'in yaşadıkları zorlukları görüyor ve çifti desteklemeye devam ediyor. Karakterlerin gözünden olaylara bakmayı başaran genç izleyici grubu ailelerin sergilediği otoriter tavırlardan rahatsız oluyor.