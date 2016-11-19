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Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin konserinde bomba
19 Kasım 2016, 23:26
Diyarbakır'dan bir son dakika haberi geldi... Diyarbakır merkez Kayapınar İlçesi’ndeki bir salonda sahneye çıkan Aleyna Tilki, platformda şarkı söylerken patlama meydana geldi. Patlamada 6 kişi yaralandı. Saldırıda, genç şarkıcı Aleyna Tilki yara almadı.
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