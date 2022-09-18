Gelsin Hayat Bildiği Gibi Zoru Başardı! Camdaki Kız ile Mahkum’u Geçti

Mahkum ve Camdaki Kız gibi iki başarılı dizinin yeni sezonları ile ekran hayatına geri dönmesine rağmen Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizi büyük başarılar elde etti. Her iki iddialı dizi de Perşembe akşamlarında seyirci karşısına çıktı ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisine rakip oldu. Diğer taraftan Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan söz konusu dizi, kendi izleyicisini rakiplerine kaptırmadı ve adından söz ettirdi. Bu durum ise Perşembe rekabetinde yeni bir dengenin oluştuğunu gözler önüne serdi ve sonraki haftalarda yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Çok etkili dizi projeleri ile yarışan ve yayın günlerine rekabet içerisinde devam eden Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizi projesi Perşembe akşamlarında seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu durum da Perşembe akşamlarında seyirci kitlesinin en çok tercih ettiği 4 dizi olduğunu gözler önüne serdi. Mahkum ve Camdaki Kız dizilerine rakip olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli proje aksiyon dolu sahneleriyle izleyici kitlesini büyüledi. Diğer taraftan Aldatmak isimli dizinin de yayın hayatına başlayacağı öğrenildi ve bu durumda hangi dizinin bu yarışı kazanacağı merak konusu oldu.

22 Eylül tarihinde seyirci kitlesiyle buluşacak olan Aldatmak isimli televizyon dizisi projesi seyirci kitlesi tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyor ve Perşembe yarışının galibinin kim olacağı merak ediyor.

Aldatmak isimli dizinin yayın hayatına eklenmesi sonrasında hangi dizinin Perşembe akşamı da en çok izleneceği merak ediliyor ve konu hakkında detaylar araştırılıyor. Elbette bu 4 diziyle beraber Duy Beni isimli televizyon dizisi projesi de Star TV ekranlarında yayın hayatına devam etmekte.

Camdaki Kız ile Mahkum dizilerinin yayın hayatına dönüşü ise beklenildiği kadar parlak olmadı ve istenilen oranlar elde edilmedi. Geçtiğimiz Perşembe gününde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi etkili reyting oranları aldı ve pek çok kategoride birincilik koltuğuna oturdu. Söz konusu dizi projesi günün en çok dizisi olarak adından söz ettirirken bu durumun önümüzdeki haftalarda değişip değişmeyeceği ise merak ediliyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizinin pek çok kategoride birincilik koltuğuna oturması ve Camdaki Kız ile Mahkum gibi dizileri geçmesi sonrasında sonraki haftalarda yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Show TV bu hafta itibariyle rakiplerine fark attı ve bir adım önde olduğunu gösterdi.

BKM imzalı olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli televizyon dizisi projesi perşembe akşamlarında Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor ve yeni bölümünü yayınlıyor. Zirveye adını yazdıran söz konusu proje 9. bölümü ile dengelerin değişmesini sağladı.

Geçtiğimiz sezonda yaşandığı gibi Camdaki Kız artık perşembe akşamlarının galibi değil ve farklı bir proje Camdaki Kız’ın yerini aldı. Fox TV dizisi olan Mahkum ise seyirci kitlesini heyecanlı tutmak için daha fazla çaba gösterecektir. Diğer taraftan Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli televizyon dizisi projesi sosyal medyada çok konuşuluyor ve başrol oyuncularının ekran uyumu beğeni topluyor. Bunun yanı sıra senaryo yazarının Gani Müjde olması ise hikayeyi ön plana çıkaran bir detay olarak yorumlandı. Dizinin sevilen karakterleri Songül ile Sadi izleyici kitlesinin gözdesi oldu.