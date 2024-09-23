2025 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanan gelir esaslı faturalandırma sistemiyle yaklaşık 1 milyon abone, daha yüksek faturalarla karşılaşacak. Habertürk TV’de konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, mevcut desteklerin sürdürüleceğini, ancak gelir durumuna göre farklı bir faturalandırma modeline geçileceğini açıkladı. Özellikle elektrik ve doğal gazda yüksek tüketim yapan abonelerin, maliyet esaslı fiyatlandırmaya tabi olacağını belirten Bayraktar, "Çok tüketenin daha fazla ödediği bir sisteme geçmek istiyoruz" dedi.

Yeni model, en çok yüzde 3’lük dilimde yer alan yüksek tüketicileri etkileyecek. Enflasyonla mücadele kapsamında yapılan bu düzenlemeler, enerji sektöründe köklü değişiklikler yaratacak.

Bakan ayrıca, Sakarya Gaz Sahası'ndaki başarının uluslararası alanda büyük ilgi gördüğünü ve yabancı şirketlerin sahaya ortak olmak istediğini vurguladı. Türkiye’nin enerji alanındaki stratejik önemi giderek artıyor.