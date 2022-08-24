Gelir Belgesiz ve Kefilsiz Kredi Almak İçin QNB Finansbank’tan Duyuru Geldi! 40 bin TL Ödeme Alabilirsiniz

QNB Finansbank’tan yapılan yeni kredi kampanyasında gelir belgesi ve kefil sunmadan 40 bin TL’ye değin ödeme alabileceksiniz. Bunun için gerekli olan şartlar da internet sitelerinden yayınlandı. QNB Finansbank’ın yaptığı bu kampanyada en çok da kredi kullanacak olan bireylere düşük faiz oranlarıyla beraber ihtiyaç kredisi sunulacağı da duyurulmuş oldu.

Nakde ihtiyaç duymanız halinde QNB Finansbank size hızlıca sonuç vererek kredi sunacaktır. Böylece 40 bin TL’ye varan krediden 36 ay vadeli halde yararlanabileceksiniz. Hiçbir gelir belgesi ve kefil sunmanıza da gerek kalmayacak. İhtiyaç kredisine başvuracaksanız bankanın şartlarını her daim karşılamalısınız. Kredi puanınız da 1200 üzerinde olmalıdır.

Emekli olan ve hızlıca kredi kullanmayı talep eden sigortalı olarak çalışan kişilerin daha evvelki banka çalışmalarından dolayı kredi sicilinde herhangi bir sorun yoksa başvuru yaparak Finansbank’tan 40 bin TL kredi kullanabilecek. Acil ihtiyacınız varsa kredi şartlarına da uyuyorsanız cep telefonunuzdan SMS göndererek bu kampanyaya aktif olarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvuru yapacak olan bireylerin hızla kredi kullanabilmesi için cep telefonlarından TC kimlik numarasını yazıp mesajı 5030’a yollaması gerekir. Aynı gün tutarın banka hesabınıza yatacağını ifade edebiliriz. Böylece acil nakit ihtiyacınızı da bizzat gidermiş olursunuz. Başvuru yapacak olan kişilerin banka hesap numaları üzerinden alacakları internet şifresi ile birliktede QNB mobil uygulaması üzerinden diledikleri zaman başvuru alabileceklerdir. Başvuru alan vatandaşların şartlarına uygun olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi verilmektedir ve bu krediler online olduğu için düşük faizlerle işleme alınmaktadır.