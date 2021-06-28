Gelir Belgesiz Kredi Duyurusu Yapıldı, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve İş Bankası 100.000 TL Veriyor

Gelir belgesiz kredi başvurusu yapacak olan kişiler, son zamanlarda bankaların yapmış olduğu kredi kampanyalarını merak ediyorlar. Hangi banka gelir belgesiz kredi veriyor? Merak edilen soruların başında gelmektedir. Gelir belgesiz olarak bankalar üzerinden işlem yapmak isteyenler içinde belirli şartlar oluşuyor. Sizlerde haberimizdeki bu detayları öğrenerek Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve İş Bankası üzerinden nasıl 100.000 TL kredi alabilirsiniz, bunun bilgilerini öğrenebilirsiniz. Kefilsiz kredi almak ve belgesiz kredi almak daha önceki yıllarda 10 bin TL’ye kadar veriliyordu. Şimdilerde ise bankalar yeni kampanya ile 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı sağlıyorlar.

Maaşı Olmayan Kredi Çekebilir mi?

Bankalardan kredi alacak kişiler, maaşları olmaması durumunda da kredi onayı alabilirler. Bunun için banka kredi notu önemlidir. Banka kredi notu düşük olanlar gelir belgesiz kredi alamayacaklardır. Maaşı olmayan kişiler kredi almak istiyorsa, kredi ve kredi kartı ödemelerini düzenli yapması gerekiyor. Çalışmayana kredi veren bankalar da gelir belgesiz olarak işlem yapıyor.

Sigortasız Nasıl Kredi Çekilir?

Bankalardan çalışmaya kişiler kredi alması için banka kredi notu yüksek ise banka şubelerinden değil, uzaktan başvuru yapması gerekiyor. SMS kredi, WEB Kredi ve Mobil kredi başvurusu yaparak onay alan kişilerden banka sigorta olup olmamasına bakmadan onay veriyor. Bankaların son dakika yapmış olduğu bu kredi kampanyaları ile birlikte, sigortasız olarak kredi çekmek isteyenlere 100.000 TL’ye kadar gelir belgesiz kredi vereceklerdir.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu

Kamu bankası olan Ziraat Bankası mobil uygulama üzerinden işlem yapıyor. Gelir belgesiz olarak kredi alacak kişiler, Ziraat Bankası üzerinden 100 bin TL’ye kadar internet bankacılığı üzerinden kredi alabileceklerdir. Banka 36 ay vadeli %1.51 faiz oranı ile işlem yapmaktadır. 100.000 TL’ye kadar kredi kullanacak olan kişiler aşağıdaki tabloya bakarak aylık ne kadar ödeyeceklerini görebilirler.

Kredi Tutarı Faiz Vade Aylık Ödeme 10.000 TL %1.51 36 Ay Vade 380 TL 20.000 TL %1.51 36 Ay Vade 761 TL 40.000 TL %1.51 36 Ay Vade 1.522 TL 50.000 TL %1.51 36 Ay Vade 1.902 TL 60.000 TL %1.51 36 Ay Vade 2.283 TL 75.000 TL %1.51 36 Ay Vade 2.853 TL 100.000 TL %1.51 12 Ay Vade 9.347 TL 100.000 TL %1.51 24 Ay Vade 5.175 TL 100.000 TL %1.51 36 Ay Vade 3.805 TL

Yukarıda verilmiş olan faiz oranları www.ziraatbank.com.tr adresinden alınmıştır. Güncel faiz oranlarını bankanın resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

Vakıfbank Belgesiz Kredi Başvurusu

Vakıfbank üzerinden belgesiz kredi alacak kişiler, bankanın müşterisi olması gerekmektedir. Banka üzerinden emekli veya çalışma maaşı alanlar, Vakıfbank’ın verdiği 100.000 TL gelir belgesiz kredisini alabileceklerdir. Vakıfbank 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredi başvurusu yaptırıyor. Kefilsiz ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler bankalar arayışı varsa, Vakıfbank üzerinden işlem yapabilirler. Banka %1.54 faiz oranı ile sizlere gelir belgesiz kredi verecek. Başvurular mobil uygulama üzerinden yapılacak. 100 bin TL’ye kadar kredi kullanabileceksiniz.

Kredi Tutarı Faiz Vade Aylık Ödeme 10.000 TL %1.54 36 Ay Vade 382 TL 20.000 TL %1.54 36 Ay Vade 765 TL 50.000 TL %1.54 36 Ay Vade 1.914 TL 80.000 TL %1.54 36 Ay Vade 3.062 TL 90.000 TL %1.54 36 Ay Vade 32 Gün Sonra, 10.000 TL Kazandıran Mevduat Faiz Oranları Duyurusu Yapıldı, Faiz Oranları Belli Oldu 3.445 TL 100.000 TL %1.54 36 Ay Vade 3.828 TL

Bankadan alınan faiz oranları resmi internet sitesinden alınmıştır. Kredi başvurusu yapacağınız zaman Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.

Halkbank Gelir Belgesiz Kredi Başvurusu

Kamu bankası olan Halkbank , %1.61 faiz oranı ile kredilerini banka şubelerine gitmeden, mobil uygulama üzerinden alabileceklerdir. Halkbank kefilsiz ve gelir belgesiz olarak kredi imkanı sağlayacak. Kredi kullanmak isteyenler, bu şartlara göre kredilerini hemen kullanacaklardır. Halkbank gelir belgesiz kredi başvurusu yapacak olan kişiler, bankanın yaptığı duyuru ile birlikte, aynı gün içinde onay alıp, hemen kredi hesaplarına yatacaktır. Banka ödeme tablosu şu şekildedir.

Kredi Tutarı Faiz Vade Aylık Ödeme 10.000 TL %1.61 36 Ay Vade 388 TL 20.000 TL %1.61 36 Ay Vade 776 TL 50.000 TL %1.61 36 Ay Vade 1.940 TL 100.000 TL %1.61 36 Ay Vade 3.902 TL

Halkbank üzerinden güncel faiz oranlarını bankanın resmi internet sitesi olan www.halkbank.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

İş Bankası İş Cep Uygulaması ile Gelir Belgesiz Kredi Verecek

İhtiyaç kredisi almak isteyenler İş Bankası üzerinden gelir belgesiz kredi alabilecekler. %1.65 faiz oranı ile başlayan kredi seçenekleri ile birlikte, hızlı ve anında onay verilmektedir. İş bankası müşterisi olan kişiler, İş Cep uygulamasına girmeden kredi başvurusu yaparsa, banka gelir belgesi isteyecek. İş Cep uygulaması üzerinden yapılan kredi başvurusu onay alırsa, gelir belgesi istenmiyor. Kredi kullanmak için banka 36 ay vade ile işlem yapacak. İş Bankası kredi alacak kişiler aşağıdaki ödeme tablosuna bakarak ödeyecekleri kredi miktarını öğrenebilirler.

Kredi Tutarı Faiz Vade Aylık Ödeme 10.000 TL %1.65 36 Ay Vade 391 TL 20.000 TL %1.65 36 Ay Vade 782 TL 50.000 TL %1.65 36 Ay Vade 1.955 TL 100.000 TL %1.65 36 Ay Vade 3.910 TL

İş bankası resmi internet sitesinden veya İş cep uygulaması üzerinden kredi hesaplamasını yapabilirsiniz.

Gelir Belgesiz İhtiyaç Kredisi Veren Diğer Bankalar

Gelir belgesiz kredi kampanyası yapan bankalar kendi politikalarına göre duyurularda bulundu.

· Akbank gelir belgesiz kredi 100.000 TL’ye kadar verilecek.

· ING Bank gelir belgesiz kredi 20.000 TL’ye kadar verecek.

· PTT gelir belgesiz kredi , emekliye 60.000 TL, diğer müşterilere 40.000 TL verecek

· Odeabank gelir belgesiz kredi 10.000 TL verilecek

· QNB Finansbank ve Enpara 75.000 TL gelir belgesiz kredi verecek

· TEB ve CepteTEB 50.000 TL gelir belgesiz kredi verecek

· Denizbank 55.000 TL gelir belgesiz kredi verecek

Bankaların yapmış olduğu bu kredi kampanyaları ile birlikte, başvuru yapacak olan kişiler, belirli şartlara uygun olması durumunda kredilerini gelir belgesiz istedikleri zaman kullanabileceklerdir. Bankaların resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından sürekli güncel ihtiyaç kredisi haberleri yapılmaktadır…