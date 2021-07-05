Gelir Belgesi İstemeden Kredi Veren Bankalar, 50.000 TL Üzerinde Yüksek Limitli Onay Vermeye Hazırlanıyor

Son Dakika olarak yeni bir haber duyurusu paylaşıldı. Gelir belgesiz kredi verecek bankalar, yeni kredi kampanyalarını duyurdu. Sizlerde bu desteklerden faydalanarak, hemen gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz. Kredi kullanmak istiyorsanız, ayrıca banka kredi sicilinizin ve banka kredi politikalarının da iyi olması gerektiğinin altı çizildi.

Bankaların gelir belgesiz kredi başvurularında kendi politikalarına göre limitler oluşturulmaktadır. Her bankanın kredi verme limiti diğer bankalara göre değişiklik gösterebilir. Bu sebeple kredi alacağınız limit önceden belli ise limitinize göre kredi kullanmak için banka araştırmasını yapabilirsiniz. Gelir belgesiz kredi kullanmak istiyorsanız banka şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Kredi notunuzun yüksek olması ve banka sicilinizde sıkıntı olmazsa aşağıdaki bankalardan hemen kredi alabilirsiniz.

Enpara.com Gelir Belgesiz Kredi Başvurusu

50.000 TL kredi başvurusu yapmak istiyorsanız enpara.com üzerinden online ve gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz. Enpara bankası QNB Finansbank’ın kurduğu bir dijital bankadır. Bu banka sadece ihtiyaç kredisi için yardımcı olmaktadır. Eğer enpara müşterisiyseniz online mobil uygulama üzerinden de gelir belgesiz kredi başvurusu yapabilirsiniz. İhtiyaç kredilerinde 50.000 TL’ye kadar kredi imkanı veren bu banka 3 ay ertelemeli de kredi imkanı tanımaktadır.

Enpara haricinde QNB Finansbank üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. TC kimlik numaranızı 5030’a mesaj atarsanız hemen krediniz onaylanır ve 50.000 TL’ye kadar gelir belgesiz krediyi şubelerden kullanabilirsiniz.

Garanti BBVA 100.000 TL Gelir Belgesiz Kredi

Garanti BBVA üzerinden de sadece kimlikle veya online olarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şubelerinden kimliğinizle gittiğinizde 100.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Garanti BBVA üzerinden bu kredileri alabilmeniz için gelir belgesi vermeseniz bile sigorta durumunuzun iyi olması gerekmektedir. 3 aylık sigortanız varsa kredi onayı alırsanız kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kredi skoru 1100 ve üzerinde olan kişilerde kredi başvurusu yaptıkları zaman onay alacaklardır. Banka şubeleri haricinde resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Denizbank 55.000 TL Gelir Belgesiz Kredi

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak gelir belgesiz ve kimlikle sadece 55.000 TL’ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan müşteriler cep telefonundan SMS atarak bu krediye başvuru yapabilirler. Kredim yazıp boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı yazdıktan sonra 3280’e mesaj atarsanız gelir belgesiz ne kadar kredi alacağınızı öğrenebilirsiniz. Banka üzerinden ayrıca WEB sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. İnternet sitesine girdiğinizde kredi başvuru formunu doldurup ne kadar onay alacağınızı cep telefonuna gelen mesajla öğreneceksiniz. Denizbank verdiği ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade ile müşterilerine imkan vermektedir. Sizlerde bu ihtiyaçlarınızı Denizbank üzerinden karşılayabilirsiniz.