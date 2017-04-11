Gelin "Evet" demedi, Salonda Alkış Koptu! 11 Nisan 2017, 00:43

Türkiye'nin gündemi referandum, insanlar kendi aralarında, dost sohbetlerinde "evet" ve " hayır" üzerinden karşısındakinin fikrini anlamaya çalışırken bazı insanlar da yanlış anlaşılmamak için evet ve hayır kelimelerini kullanmamayı tercih ediyor.



Bu haberimize konu olan nikah ise tam da ne demek istediğimizi görüntülü olarak anlatıyor.



