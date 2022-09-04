Gecenin Ucunda Dizisi Gerçek Bir Hikaye Anlatacak!

Gecenin Ucunda ismi ile televizyon ekranlarında kısa bir süre içerisinde yayın hayatına başlayacak olan dizi, Peride Celal'in aynı ismi romanından uyarlanarak yayınlanacak. Uzun zamandır seyirci kitlesinin merak ve heyecan içerisinde beklediği dizi kadroda yer alan oyuncular ile dikkat çekiyordu. Proje yaz başından beri gündemde yer alıyor ve Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun yeni projede partner olması dizi hakkında en çok dikkat çeken gelişme olarak yorumlanıyordu.

Yeni dizinin Kanal D ekranlarında yayınlanacağı öğrenilirken Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu gibi iki başarılı oyuncunun projenin başrolünde yer alacak olması da büyük ilgi ile karşılandı. Ekranlarda yayınlanan dizinin 1. tanıtımı Neslihan Atagül tarafından da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılarak diziye karşı heyecanın artmasına sebep oldu.

Dizi çekimlerinin 10 Ağustos tarihinde başladığı açıklanmış ve bu bilgi ardından dizinin yayın tarihi de seyirciler tarafından merak edilmişti. Fatih Harbiye dizisi ardından Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün tekrardan aynı sette buluşmuş olması dizi hayranlarını mutlu eden bir gelişme oldu. Pek çok izleyici iki ismi yeniden aynı dizide görmekten dolayı büyük bir mutluluk yaşıyor.

Söz konusu projenin tanıtımı İstanbul'un eşsiz boğaz manzarasında çekildi ve proje zengin oyuncu kadrosu ile ilgileri üzerinde topladı. İki ünlü oyuncu ise 8 yıl ardından yeni dizide partner olacak ve oyunculuk performansı sergileyecek. Bunun yanı sıra Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun yanı sıra Levent Özdilek, Zuhal Olcay, Tuğba Ünsal, Kaan Taşaner ve Bestemsu Özdemir gibi isimler de dizinin oyuncu kadrosunu buluyor.

Dizinin yönetmenliğinin Barış Erçetin tarafından gerçekleştirileceği öğrenilirken dizinin senaryosunun ise Emre Özdur ile Başar Başaran tarafından yazıldığı yönünde bilgiler paylaşıldı. Dizinin yayın tarihi ise henüz netleşmedi fakat kanal tarafından yapılacak olan açıklama sonrasında proje konu hakkında detaylı bilgilere ulaşılacaktır. Kanal tarafından yapılacak olan açıklama sonrasında size konu hakkında detaylı bilgileri vereceğiz.