Gecenin Ucunda Dizisi Final Mi Yapacak? Beklenen Haber Geldi!

Gecenin Ucunda isimli televizyon dizisi projesi 2022 senesinin sonbaharında seyirci karşısına çıkmış ve bugüne kadar 12 bölümünü ekranlarda yayınlamıştı. Dizi oyuncularının projenin 13 bölümünü çekmekte olduğu öğrenildi ve dizi hakkında daha sonra yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Gecenin Ucunda dizisinin düşük gelen reyting sonuçları hakkında bazı hayal kırıklıkları yaşanmış ve bütün projenin final yapabileceği yönünde yorumlar gerçekleşmişti. Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül ikilisinin yapım ortağı olduğu ve başrolde yer aldığı dizinin 2023 senesinde yayınlanıp yayınlanmayacağı netleşti ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Sizler için haberimizin devamında final yapacağı konuşulan Gecenin Ucunda isimli televizyon dizisi projesinin akıbeti hakkında detaylı bilgileri ve seyirci grubunun merak ettiği cevapları yazdık.

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir dizi projesinde Serra Pekdemir karakterini başarılı bir şekilde canlandırmış ve güçlü bir oyunculuk performansı sergilemişti. Ünlü isim pek çok seyircinin merakla beklediği kararı duyurdu ve merak edilenleri bu şekilde yanıtladı. Daha önce Gecenin Ucunda isimli televizyon dizisi hakkında başrol oyuncusu Kadir Doğulu bazı açıklamalarda bulunmuş fakat net bir ifade kullanmamıştı. Dizi projesinin sezon sonuna kadar devam etmesini umduklarını ifade eden Kadir Doğulu net bir açıklama yapmaktan kaçınmış ve bu sebeple seyirci grubu sorularına doğru bir cevap henüz alamamıştı.

Bestemsu Özdemir, Kadir Doğulu'nun yapmış olduğu açıklamalara yenisini ekledi ve dizinin çekimlerinin sürdüğünü ifade etti. Gecenin Ucunda dizisinin devam ettiğini açıklayan ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir 13. bölümde olduklarını ve Haziran ayına kadar devam ettiklerini söyledi. Dizinin iyi gittiğini ifade eden ünlü oyuncu bu şekilde seyirci grubunun içine su serpmiş oldu. Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir'in sarf etmiş olduğu bu sözler ile beraber dizi hayranları ilk kez Gecenin Ucunda projesinin sezon sonuna kadar devam edeceği bilgisine ulaştı.

Basında dizi hakkında çıkan iddialara göre daha önce söz konusu dizinin 26. bölüme kadar devam etmesi ile ilgili bir kararlılık olduğu ifade edilmişti. Sette yer alan bir isim olan Bestemsu Özdemir ise projenin Haziran ayına kadar devam edeceğini açıkladı ve bu durum da çok önemli bir gelişme olarak görüldü. Star TV ise Gecenin Ucunda dizisinin düşük gelen reyting oranlarına rağmen diziye devam ettirmeye karar verdi ve bu durum da seyirci grubunu çok mutlu eden bir konu oldu.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun başrolde yer aldığı Gecenin Ucunda isimli televizyon dizisi projesi hakkında yapmış olduğu açıklamalara ver yenisini daha ekleyen ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, Nefes Yer Eksi İki isimli sinema filmi hakkında da konuştu. Söz konusu film projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bestemsu Özdemir filmin çok etkileyici olduğunu yazarken kendisinin de çok ufak bir rolünün bulunduğunu fakat filmin bütünüyle muhteşem olduğunu açıkladı. Oyuncu heykel ve resim çalışmaları yaptığını da açıkladı ve meraklılara bu çalışmalarını takdim etmek istediğini söyledi.