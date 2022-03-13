Gecenin Ucu Dizisinde Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu İmzası Olacak

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti, bugüne kadar hayat verdikleri karakterler ve rol aldıkları projeler ile isimlerinden söz ettiren iki sevilen oyuncu. Ünlü çift, evlilikleri ile dikkat çekerken sosyal medya paylaşımları ile de göz kamaştırıyor. Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, bir süre önce Sefirin Kızı dizisinde rol alırken sağlık problemi yaşamış ve bu sebeple rol aldığı diziyi yarım bırakmak durumunda kalarak hayranlarını üzüntüye boğmuştu. Ünlü oyuncunun atlattığı sağlık problemi sonrasında dizilere geri döneceği bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Bunun yanı sıra ünlü oyuncu Neslihan Atagül’ün rol alacağı Gecenin Ucu dizisinde oyuncunun eşi Kadir Doğulu’nun da imzasının bulunacağı öğrenildi ve açıklanan bu haber magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Bir süre önce söz konusu dizi Gecenin Ucunda isimli proje için çeşitli hazırlıkların yapıldığı yönünde haberler yazılıyordu. Dizi hazırlıkları başlamış ve ünlü çiftin hayranları da bu haberi coşku ile karşılamıştı. Yeni dizinin Eylül sezonunda ekranlara geleceği açıklandı ve dizinin yapımcısının TMC Film olacağı belirtildi. Diğer taraftan bu diziye bir yapımcının daha ortak olduğu açıklandı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Diziye ortak olan yapımcı ise ünlü oyuncu Kadir Doğulu!

Ünlü isim Kadir Doğulu, oyunculuk mesleğinin yanı sıra bir süre önce kurmuş olduğu Alim isimli yapım şirketi ile de adından söz ettirmişti. Alim Yapım farklı projelere imza atmış ve adından söz ettirmişti. Bu defa söz konusu yapım şirketinin Gecenin Ucunda isimli diziyi çekeceği öğrenildi ve bu haber dikkat çekici olarak yorumlandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, bu dizi haberi ile ilgili bilgileri paylaştı ve dikkatleri üzerine çekti. Altuntaş’ın verdiği bilgilere göre dizinin 2022- 2023 sezonunda ekranlarda yer alacağı açıklandı ve yapımın iki yapımcısının olması dikkat çekti. Dizinin erkek başrol oyuncusu ise henüz belli olmadı fakat konu hakkında araştırmalar devam ediyor.