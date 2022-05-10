Son dakika haberi geldi. Nakit ihtiyacı olanlara devlet destekli ödemeler geliyor. Gece Yarısı TBMM’den Karar Çıktı! 5000 TL Ödeme Kesinleşti! Son dakika haberine göre hangi bankadan onay alacaksınız? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gece yarısı açıklanan karar doğrultusunda vatandaşların hesaplarına 5000 TL ödeme yapılacak. Son dakika kampanyası amacı ile ilan resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Alınan bir son dakika haberine göre emekli olan SSK ve SGK ile BAĞ-KUR’lu vatandaşlar tarafından yakından takip edilen Müjdeli Haber gece yarısı Türkiye Büyük Millet Meclisinde karara bağlanarak imzalandı. Buna göre Ziraat Bankası, Halk Bankası ile Vakıfbank üzerinden 5000 TL tutarında ödeme yapılacak. Başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların kamu bankalarının şubelerine giderek 5000 TL tutarında ihtiyaç kredisini 36 aylık vade seçeneği şeklinde almak için müracaat işlemlerini yapmaları mümkün olabileceği gibi diğer taraftan oturdukları yerden kalkmadan taba bankalarının resmi internet uygulamaları üzerinden başvuru işlemlerinin yapılması ile beraber aynı şekilde bu ödemeden faydalanmak mümkündür.

Kamu bankaları 5000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası detayları neler?

Kamu bankalarından 5000 TL tutarında ihtiyaç kredisini çekilmesi durumunda en çok 36 aylık vade seçeneği tercih edilecek ve aylık yüzde 1.78 faiz oranı uygulanacak. İlk taksit ödemeleri ise 3 ay sonra yapılmaya başlanacak ve böylece vatandaşlar, kamu bankaları üzerinden almış oldukları 5000 TL tutarında ihtiyaç kredilerini çektikten hemen sonra harcayabilir ve 3 ay sonra taksit ödeme işlemlerini gerçekleştirebilir.