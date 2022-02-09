Gece Yarısı Emekliye Müjde Gibi Açıklama Geldi! 6 500 TL Tutarında Ödeme Yapılacak…

Gece yarısı gelen müjde gibi açıklama emekli olanların yüzünü güldürecek. 6 500 TL tutarındaki ödemeler hesaplara yatmaya başladı.

Acil ihtiyaç hisseden emekli vatandaş, ihtiyaçlarını karşılamak için 6 500 TL tutarında nakit avans limitlerini bankalara gitmeden alabilecek. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar da bu kampanyaya katıldı. Emekli maaşlarını kendi bankasından alan müşterilere 6 500 TL tutarında ödeme yapılıyor. Nakit paraya ihtiyaç duyan kişiler, bu ödemeden faydalanmak istiyorlarsa bankanın internet bankacılığını kullanarak faydalanabilir. Emekli vatandaşlar daha önce bankalardan kredi kullanmış ise kredi notunun yüksek olası durumunda bu ödemeden faydalanabilecek. Alınacak nakit avans tutarları 12 ay eşit taksitler ile ödenebilecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank Ve Halkbank Tarafından 6 500 TL Ödeme

Vatandaşların emekli maaşlarını kamu bankaları olun Ziraat Bankası ve Vakıfbank ile Halkbank aracılığı ile almaktadırlar. Kamu bankaları sürekli olarak emekli kampanyaları düzenleyerek emeklilere nakit imkânı sunuyor. Her üç banka da 6 500 TL tutarındaki ödemeyi emekli vatandaşların hizmetine sunuyor. Bu ödemeden faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuru yaptıklarında kredileri istedikleri zaman kullanabilecek. Emekli maaşı bu üç bankanın birinden alınıyor ise internet bankacılığı şifresi ile nakit başvuru yapılabilir.

Garanti Bankası Ve Denizbank'ta Kampanyaya Dâhil Oldu

Kamu bankalarının ardından özel bankalar da kampanyaya dâhil oldu. Kendi bankalarından emekli maaşı alan vatandaşlara sürekli güncel kampanya sunarak nakit imkânı sağlıyor. Her iki bankadan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekli vatandaşlar artı para olarak 6 500 TL tutarında ödeme alabilecek. Her iki bankanın mobil uygulamasını kullanarak ve şubeleri gidilerek kredili mevduat hesabı başvurusu yapılabilir. Başvuruyu gerçekleştiren emekli vatandaşların hesabına artı para olarak ödeme yapılır. Emekli maaşlarını Garanti Bankası veya Denizbank’a taşıyan vatandaşlar ayrıcı yüksek limitli kredi imkânından faydalanabilecek. Bunun yanı sıra düşük faiz oranları ile konut ve taşıt kredisi kampanyalarına da katılabilecek.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için her iki bankanın resim internet sitesi ziyaret edilebilir. Detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.