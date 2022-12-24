Gece yarısı detay geldi! EYT’li olmayanlara EYT’li olma müjdesi! Bunu yapanlar yasa çıkar çıkmaz anında emekli

Bunu yapanlar yasa çıkar çıkmaz anında emekli EYT’li olmayanlara EYT’li olma müjdesi! Gece yarısı detay geldi! EYT düzenlemesi kapsamında Çalışma Bakanı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda borçlanmaların sigorta başlangıçlarını geriye götürülmediğini belirtildi. Ancak bu düzenlemeye dair yapılan bazı bilgilerin yanlış anlaşılmalara neden olup farklı yansıtıldığı ortaya çıkmıştır.

Borçlanma İle Sigorta Başlangıcı Değişir Mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatında sigortalılara bir takım haklar tanınmaktadır. Bu hakların sigortalılardan alınması adına yasal değişiklik yapılması gerekmektedir. Bu yapılan yasal değişikliklerden biri nedeni ile 20 yıldan daha azla EYT sorunu ortaya çıkmıştır. Borçlanmalarda sigorta başlangıçlarının değişmesi de böyle bir hak olmaktadır. Ancak her borçlanmayla bu olanak sigortalılara verilmemektedir. Borçlanılacak süre sigorta başlangıç tarihinden önce ise sigorta başlangıcı geriye götürülmesi mümkün oluyor. Borçlanılacak süre sigorta başlangıcından sonraysa bunun her hangi bir etkisi olmuyor ve yalnızca prim gün sayısı artıyor.

Çıraklık ve Staj Kapsam Dışı

EYT düzenlemesinde staj ve çıraklık ile ilgili talepler karşılık bulmadı. Pek çok kişi 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde staj ve çıraklık süreleri bulunmaktadır. Bu süreler sigorta başlangıcı şeklinde kabul edilirse o kişi EYT olanaklarından faydalanma şansı doğacaktır Ancak bu süreler için özel bir olanak getirilmesi ile staj ve çıraklıkta emeklilik primi yatırılmadığı için yasal olarak süreler emeklilikten sayılmıyor.

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