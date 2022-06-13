Gece Sevindiren Haber: Emekliye 7700 TL Ödeme Yapılmakta

Emekli vatandaşlar, Kurban Bayramı gelirken, bankaların yapmış oldukları kredi kampanyalarına detaylı olarak incelemeye başladı. Kurban Bayramı için kredi ihtiyacı olan vatandaşlar, emekli olmaları durumunda yeni bir kampanya ile birlikte 7700 TL'ye kadar ödeme alabilecek ve taksit ödemelerini 90 gün sonra ödemeye başlayacak. Devlet bankaları ile birlikte ülkemizde bulunan özel bankalar yaptıkları bu kampanyalarda sadece emekli olan vatandaşlar için ve kendi bankasından maaş alan müşteriler için 7700 TL 36 ay vadeli gelir belgesiz kredi vereceğini açıkladı.

Garanti Bankası

Kampanyayı ilk başlatan bankaların başında gelen Garanti Bankası 7700 TL ödeme alacak olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde sonuç vereceğini duyurdu. Emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilir ve bu limitlerdeki krediyi şubelere gitmeden mobil uygulama üzerinden de kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası

Devlet bankası olan Ziraat Bankası, emekli maaşı, müşterileri olan vatandaşların en çok tercih ettiği bankaların başında gelmektedir. düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu Manga üzerinden internet bankacılığını kullanacak olan emekliler, şubelere gitmeden, haftasonu olsa bile 7700 TL ödeme alabiliyor. 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve 3 ay ertelemeli olan bu kredi kampanyasına, sizlerde Ziraat Bankası, hesabınız üzerinden katılabilirsiniz. Ayrıca, en yakın Ziraat Bankası şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunmanız da mümkün olmaktadır.

QNB Finansbank

Düşük faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde sonuç alabileceğiniz, Finansbank yapmış olduğu kampanyada özellikle emekli maaşı, müşterilerine SMS ile kredi imkanı sağlıyor. Tc kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Finansbank üzerinden kredi başvurusunda bulunabilecek ve sonucunu 3 dakika içerisinde cep telefonunuza gelecek olan mesaj ile görebileceksiniz. Banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda Finansbank, sizlere 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek, kredi imkanı sunmaktadır. Banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, düşük faiz oranları ile birlikte 90 gün ertelemeli kredi kullanabilirler. Emekli maaşınızı banka üzerinden almıyorsanız maaş müşterisi olmamanız durumunda banka kredi puanına göre, işlemlerinizi yapacağınızı bilmeniz gerekmektedir.