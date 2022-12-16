Gece İyi Haber Emekliye Geldi: 22'de Açıklanan Yeni Karar İle Emekliler Ödemeleri Hemen Alacak

Emekli maaş alan vatandaşlar için yeni bir duyuru paylaşıldı. Emekli maaşı alan vatandaşlar, ekonomik sıkıntı yaşamaları ve acil para ihtiyaçları olmaları durumunda kamu bankaları üzerinden emekli kredisi kullanmış olmaları durumunda bile artık devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak 50000 TL'ye kadar ödeme alabilecek.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek, paket, kullanabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara sizlerde hızlı bir şekilde katılabilecek ve emekli maaş hesabınız üzerinden 50000 TL kredi kullanabileceksiniz.

BAŞVURU

36 ay vadeli ve 24 ay vadeli kredi paketlerinden bir tanesini seçerek emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız tüm kredilerde uygun faizlerden yararlanarak kredi işlemlerinizi 5 dakika içerisinde yapabilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bankaların başında gelen Ziraat Bankası, kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında emekli maaş alan vatandaşların banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebileceğini ve internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak kredi alabileceğini duyurdu.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte bu krediler 50000 TL'ye kadar gelir belgesi olarak ödenirken, daha önce hiçbir şekilde kredi kullanmamış olan vatandaşlara emekli maaşı hesaplanarak, daha yüksek limitlerde de kredi ödemesi yapılacak.

İSTEYEN BORÇLARINI KAPATSIN

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi haricinde ayrıca diğer bankalardaki olan borçlarını kapatmak istiyorlarsa bu kredilerden faydalanabilirler. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurularda 100000 TL'ye kadar kredi kullanmış olmanız durumunda diğer bankalardaki olan tüm kredi ve kredi kartı borçlarımız da kapatılarak tek bir bankada ödeme kolaylığı sizlere sağlanmaktadır. Bankalardaki olan borçlarınızı kapatmanız için ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte işlem yapmanız gerekiyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan kişiler hangi bankadan emekli maaş alıyorlarsa o banka üzerinden işlem yapması durumunda daha hızlı bir şekilde işlem yaparak, kredi kullanabilir.