GECE Açıklandı! Resmi gazetede yayımlandı! Emeklilere 100.000 TL ödeme verilecek, Bu ödemeler taksitli olacak

Emekli maaş alan vatandaşlara 100.000 TL kadar verilecek olan devlet destekli ödemeleriyle ilgili, bu gece itibariyle bir karar paylaşıldı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılacak olan kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde 100.000 TL'ye kadar kredi ödemeleri verilmektedir. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşları hemen 24 ay vadeli krediler, kamu bankaları tarafından emekli maaş hesapları üzerinden verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, daha önce bu bankalar üzerinden kredi almaları durumunda, şubelere gitmeden, yapacakları işlemlerde nakit işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara da katılabiliyor. Daha önce bankalar üzerinden kredi kullanmış olan vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda istedikleri zaman emekli maaşı hesaplarına göre, 100000 TL'ye kadar tekrardan kredi başvurusunda bulunabiliyor. 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de yapabileceği söylenmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı vurmaları durumunda, şubelere gitmeden de işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara katılmak istiyorlarsa banka şubelerine giderek de kimlikleriyle başvuru gerçekleştirebiliyor. Sadece 100 bin TL değil, dahi düşük limitlerde kredi kullanabilir ve özellikle 50000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz kredilerde 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. En yakın banka şubesi üzerinden yapılacak olan başvurular haricinde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de yapılacak olan başvurularda, düşük faiz oranlarıyla birlikte krediler kullandırılmaktadır.