Gece açıklandı: Resmi gazetede yayımlanan haber emekliler için! Cumhurbaşkanı da açıkladı

Emekli maaş hesabı üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte devlet destekli olarak verilecek ve kamu bankaları tarafından ödenecek olan Eylül ve ekim ayları içerisinde başvuru yapacak olan emeklilere, Resmi Gazete'den haber var. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da duyurusu, paylaşılan bu nakit kampanyası ile ilgili bilgiler netlik kazanmaya başlıyor.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen kişilere 3 kamu bankası 50000 TL ve 36 ay vadeli olarak sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak. 36 ay vadeye kadar ihtiyaç, kendisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için yapılan bu, Nakit kampanyasında 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebileceğiniz kampanyayı hızlı bir şekilde katılabilecek ve onaylanan kredileri hesaplarınızı yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere devlet destekli olarak verilecek bu krediler haricinde yüksek limitli borç kapatma kredileri de ödeneceği açıklandı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden Emekli Kredisi