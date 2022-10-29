Gece açıklandı! Emekliye Kasım ayında 8000 TL ödeme olacak

Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlar için devlet destekli olacak 8.000 TL'ye kadar Kasım ayında İstediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir ihtiyaç kredisi paketi hazırlandı. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden almanız durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek onay alabileceğiniz 8000 TL ödeme 1 Kasım tarihi itibariyle başlayacak. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek nakit alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli nakit kredi imkanı sağlanacaktır.

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden 8.000 TL emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde nakit ihtiyacı olan vatandaşları belirli şartlar dahilinde bu bankalar istedikleri zaman kredi imkanı sağlayacaktır.

Gece yapılan internet sitesi üzerindeki duyuruda özellikle kasım ayı içerisinde daha önce bankadan kredi kullanmış ve emekli maaşı kamu bankaları üzerinde olan vatandaşlar için 8.000 TL'ye kadar daha ek ödemeli Kredi imkanı sağlanacağı açıklandı.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan vatandaşların Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank haricinde PTT üzerinden de başvuru yapabileceği haberi verildi.

Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve onaylanan bu kredileri dilediğiniz zaman hesaplarınıza yatırarak da kullanabileceksiniz.

Emekli maaş müşterileri özellikle PTT şubelerini giderek işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalardan yararlanmak istiyorlarsa cep telefonları üzerinden SMS atarak da hemen ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyor. PTT yazıp boşluk bırakıp kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeniz durumunda Aktif Bank aracılığı ile birlikte sizler için yapılacak olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak destek kredilerinden faydalanabilirsiniz.