Gece açıklandı! Emekliler bu hafta içi (Pazartesi başlıyor) ek ödeme alacaklar! Maaşla birlikte alın!

Emekli maaş alan vatandaşlar için bu hafta içerisinde ek ödeme verileceği haberi doğru çıktı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirerek nakit ödeme alabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde sizlere hızlı bir şekilde işlem gerçekleştirilecektir.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda ihtiyaç kredisi ödemesinden faydalanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri hızlı birşekilde bekleyecek.

Cep telefonunuz üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek, kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, 5 dakikada sonuç alabilirsiniz.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız hemen aynı gün içinde işlem yapabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen kampanyalarda 50000 TL'ye kadar ödeme pazartesi ve cuma arasında, hesaplara yatırılmaktadır.

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