Gece Açıklaması: Resmi Gazetede Yayınlandı! Yarından İtibaren Emekliye 5000 TL Ödeme Geri Ödemesiz Olacak

Devlet destekli kampanyalar devam etmeye başladı. Özellikle devlet destekli emekli kampanyaları kamu bankaları üzerinden sürüyor. Başvuru yaparak acil ihtiyacı için nakit kullanmak isteyenlere Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank, Halkbank ve PTT üzerinden işlem yapılıyor. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden almanız durumunda başvurunuzu yapmanız ile birlikte hemen aynı gün içinde destek ödemeleri alabilecek ve bu kredilerden faydalanacaksınız. Gece açıklaması ile birlikte Resmi gazetede yayımlanan bu haberde, emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden alan kişilere banka 5000 TL ödeme vereceğini duyurdu.

Ziraat Bankası Başvuru:

Ziraat Bankası emekli maaşı olan kişilerin tercih ettiği bankaların başında geliyor. Bu durumda da düşük faizli krediler vermeye devam ediyor. Nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak hemen aynı gün içinde kredi vermektedir. Başvuru yaparak acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere, uygun faizlerle krediler ödenmektedir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak 5000 TL üzerinde tüketici kredisi alacak olan tüm kişiler, emekli, çalışan veya Devlet memuru olması istenmektedir.

Halkbank Kredi Başvurusu:

Halkbank üzerinden de nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi verileceği açıklandı! Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanmak isteyenlere hemen onay verilmektedir. Halkbank resmi internet sitesi üzerinden de kimlikle başvuru yapabilirsiniz. Bu şekilde ne kadar onay aldığınızı göreceksiniz. Başvuru yaptıktan sonra sonucu size söylenecektir.

Vakıfbank ve PTT Kredi Başvurusu Nedir?

Vakıfbank ve PTT'de emekli olan kişilere 5000 TL ödeme verecek. Bunun içinde başvuru yapmanız istenecek. PTT yazın boşluk bırakın ve TC Kimlik numarasını yazarak bu mesajı 3050 numararasına gönderirseniz, PTT ve Aktifbank arasında sizler için ödenecek olan kredi kampanyası detayları yayımlanacaktır. Başvuru onay alırsanız en yakın banka şubesinden işlem yapabilirsiniz. Vakıfbank ve PTT üzerinden emekli maaşı alan kişilere maaşlarının 20 katına kadar ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi imkanı sağlanmaktadır. Bankaların kredi başvurusunda bulunarak ne kadar faiz oranları olacağını öğrenmek isteyenlere banka resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan kredi başvuru hesaplama ekranından işlem yapabileceklerini söyleyebiliriz.