Gece açıklaması geldi: Ödeme alacak kişiler, TC kimlik numarasını yazarak hemen onay alıyor

Tc kimlik numarası üzerinden sizlerde nakit kredi kullanmak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bankalar üzerinden hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Tc Kimlik numaranız üzerinden kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyalardan, kredi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle ihtiyaç kredisi bankalar tarafından ödeniyor. Bu gece itibariyle başlayan ve 2023 yılı kredisi olarak geçecek olan krediler, aşağıdaki bankalar tarafından sizlere sunulacaktır.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişilere SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsa, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasına 44 25 numarasına gönderebilir veya banka müşterisi olması durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi alabilmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden almış olduğunuz ihtiyaç kredilerinde başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde uygun faizlerle sizlere kredi imkanı sağlanmaktadır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden almış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte uygun faiz oranıyla birlikte kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 50000 TL'ye kadar uygun faizlerle kredi ödeniyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız, TC kimlik numaranızı elliot un numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda bankadan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi imkanı sağlayan bu banka 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak sizlerin kredileri geri ödemesini sağlamaktadır. QNB Finansbank müşterisi olan kişiler, mobil uygulama üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirebilir ve banka şubelerine gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedir.