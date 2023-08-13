Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik şartlarını yeniden düzenleyerek, vatandaşlara farklı alternatifler sunarak erken emeklilik imkanı sağlamaktadır. Bu kapsamda, prim gününü tamamlayamayan veya tamamlama imkanı olmayan kişilere, belirli şartlar altında erken emeklilik fırsatı sunulmaktadır. SGK'nın getirdiği bu yeni düzenlemeler sayesinde, emeklilik hakkı için farklı seçenekler sunularak, vatandaşların finansal geleceğini daha esnek ve uygun bir şekilde planlamalarına yardımcı olunmaktadır. İşte SGK'nın erken emeklilik fırsatlarına dair detaylar:

Yaştan Emeklilik Şartları

Yaştan emeklilik, prim günü tamamlayamayan ancak yaşları nedeniyle prim ödeme imkanı kalmayan kişilere sunulan bir emeklilik seçeneğidir. Bu sistem, belirli yaş şartlarını sağlayan kişilere, daha düşük prim ödeme imkanıyla emeklilik hakkı tanımaktadır. Özellikle en az 10 yıl süreyle prim ödemiş olan vatandaşlar, bu seçenekten yararlanarak erken emekli olabilirler.

Primle Emeklilik Şartları

Primle emeklilik, SGK tarafından belirlenen prim günü sayısını tamamlayan kişilere verilen bir emeklilik seçeneğidir. Bu durumda, kişinin en az 10 yıl boyunca prim ödemesi gerekmektedir. Ancak prim gününü tamamlama imkanı olmayan veya tamamlama yaşına gelmeyen kişiler için de erken emeklilik imkanı sunulabilmektedir.

Emeklilik İçin Prim Günü ve Yaş Koşulları

Yaştan emeklilik şartları, ilk sigortalılık tarihine göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin, 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olan kadınlar ve 23 Mayıs 2002'den itibaren 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar, 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilirler. Benzer şekilde, 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olan erkekler ve 23 Mayıs 2002'den itibaren 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler de 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilirler.

Daha geç sigortalı olan kişiler de 10 yıl (3600 gün) primle emekli olma fırsatına sahiptirler. Ancak bu durumda aynı zamanda 15 yıllık sigortalılık şartı da geçerlidir. Emeklilik yaş haddi ise sigortalının ilk sigortalılık tarihine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, 1 Ocak 1990 tarihinden itibaren sigortalı olan bir erkek çalışan, 3600 gün primini 1 Ocak 2018'de doldurmuşsa, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurma şartıyla yaştan emekli olabilir.

Yaştan emeklilik şartları, 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olanlar için farklılık gösterebilir. Bu kişilerin yaştan emekli olabilmeleri için 4500 gün prim (12 buçuk yıl çalışma), 25 yıl sigortalılık ve kadınsa 58, erkekse 60 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.