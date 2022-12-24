Gece 23 açıklandı! Emeklilere 30.000 TL ödeme kesinleşti, Bir aydır bu haber bekleniyordu!

Bu gece açıklanan yeni haberiyle birlikte 30000 TL kadar ödeme alacak olan emekliler için uygun faiz oranları ile birlikte yeni kredi imkanından faydalanacakları kampanya açıklandı. Emekli maaş hesabı üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olmaları durumunda işlemlerin hızlı bir şekilde ödenecek.

30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler için başlatılan bu kampanyada 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi ödemeleri banka kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte hemen aynı gün içinde ödenecek.

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeniz durumunda kredi ödemesi alabileceğiniz ve onaylanan bu kredileri, hesapları ettirebileceğiniz kampanyalar dahilinde kredi işlemlerine hemen aynı gün içinde yapacak olan vatandaşlara bankalar uygun faizlerle kredi ödüyor.

Kamu bankaları üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaş hesabı aracılığı ile birlikte 30000 TL kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bu 36 ay vadeli kredi ödemesi alacağınız kampanyaları internet sitesi üzerinden başvuru yaparak, hemen katılabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için özellikle kendi mobil uygulamaları üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullandırarak gelir belgesiz işlem yapmaktadır.

Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız banka şubelerine gitmeden de işlemlerinizi internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 gün 24 saat yapabilir ve onaylanan bu kredileri, istediğiniz zaman, hesabınıza yatırmanız ile birlikte sizlerde kullanmaya başlayabilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleri dahil ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere destek kredisi verecek olan kamu bankaları 36 ay vadeli kredi kampanyasına katılacak olan emeklilere, yılsonuna kadar düşük faizli kredi verecek.