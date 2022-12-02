Gece 22 Açıklaması! Emekliye Ek Ödeme Müjdesi Tekrar Verildi! Hangi Bankalar Ödeme Yapacak!

Gece 22 üzerinden yapılan açıklama ile birlikte emekli maaş alan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte yeni kredi kampanyaları açıklandı. Emekli maaşı alan vatandaşlar, kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından yapacakları başvurular ile birlikte nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, şubelere gitmeden işlemlerini hemen aynı gün içinde yapabilecekleri bir kampanya hazırlandı. Emekli maaşınızı hem kamu bankaları üzerinden hemde almış olduğunu, özel bankalar üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmek için artık internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirerek, 50000 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz. 50000 TL ihtiyaç kredisi ödemesinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu kredi ödemelerinde uygun faiz oranlarından yararlanmak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırlandı.

EMEKLİ KREDİSİ

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırılarak ödenmektedir. En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi yapabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız hemen aynı gün içinde işlemlerinizi yapabildiğiniz kredi kampanyalarına katılabilmek için 5 dakika içerisinde sonuç alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank haricinde Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası üzerinden de emekli maaş alan vatandaşlara kredi imkanı sağlanmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, kamu bankası olmasından dolayı diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlamaktadır. Emekli maaş alan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, kredi başvurusunda bulunabilecek, ihtiyaç kredisi olarak hızlı bir şekilde hesaplarına ödemeler 50000 TL, onay almaları durumunda 36 ay vadeli olarak 100000 TL onay almaları durumunda ise 24 ay vadeli olarak yatırılmaktadır.