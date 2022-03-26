Gebelikte Yenilmemesi Gereken Besinler Nelerdir, Hamileyken Hangi Besinler Tüketilmeli?

Sağlıklı bir beslenme düzeni sağlıklı bir yaşamın kaynağı olmaktadır ve hamilelik döneminde de bu duruma daha çok dikkat edilmesi gerekir. Bebeğin sağlığını annenin beslenme biçimi doğrudan etkiler ve annenin sağlıklı ve yeterli bir şekilde beslenmesi bebeğin ihtiyaçlarının karşılanması için son derece önem taşımaktadır.

Gebelik döneminde tüketilen süt ve süt ürünlerinin pastörize edilmiş olması gerekir ve bu duruma dikkat edilmesi tavsiye edilir. Çiğ süt olarak satın alınan sütleri kaynatmak bazı zamanlarda yeterli olmaz ve marketlerde satılan bu sütlerin hepsinin pastörize edilmiş olduğu bilinir. Yine gebelik döneminde sakatat ve özellikle karaciğer tüketmekten kaçınılması önerilen konular arasında yer almaktadır. Yüksek miktarda A vitamini içerebilen hayvan iç organları bebek için tehlikeli bir durum taşıyabilir.

Alkol tüketimi ise ölü doğum ve düşük yapılmasına neden olabileceği için tamamen kesilmelidir ve bu duruma çok dikkat etmek gerekir. Bebeğin beyin gelişimi de çok yüksek olmayan miktarlarda alkol ile sekteye uğrayabilir ve zeka geriliği ya da kalp defektleri gibi durumlar yaşanabilir.

Hamilelik döneminde özellikle Omega 3 yönüyle oldukça faydalı olsa da balık tüketimi hakkında uskumru, alabalık gibi yağlı balıkları haftada 2 porsiyon ile sınırlamak gerekmektedir. Bunun yanı sıra haftada ton balığı 4 konserve ile sınırlanmalıdır ve fazla alımının zarar verici olduğu unutulmamalıdır.

Yüksek oranda etken madde içerebilen bazı bitkiler ise aşırıya kaçmamak açısından önemli bulunmaktadır. Bağırsak çalıştırıcı ve idrar söktürücü bitki çaylarının çok fazla tüketilmesi su kaybına neden olabilmektedir.

Kafein tüketimi ile ilgili olarak ise hamilelik döneminde kafein tüketimleri tamamen kesmek gerekmez fakat günlük 200 miligram kafein ile sınırlama yapılması tavsiye edilmektedir. Bir çay bardağı siyah çay da 40/80 miligram kafein bulunur ve bir kupa hazır kahvede ise 100 miligram kafein vardır.