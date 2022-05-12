Gaziantep'te Kadınların Videosunu Çeken Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te meydana gelen olayda aşevi önünde yemek sırası bekleyen çocuklar ile yabancı uyruklu kadınların videosunu izinsiz çeken ve alaycı davranışlar sergileyen E.C. isimli şüphelinin gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. Söz konusu şüpheli alaycı tavırlar sergilediği ve kadınlar ile çocukların izinsiz çekmiş olduğun videoyu sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşmıştı.

Şahinbey ilçesinde gıda yardımı yapılan bir noktada beklemekte olan ve koruma altında bulunan çocuklar ile yabancı uyruklu kadınların izni olmadan videolarını çeken ve o anları sosyal medya hesabından paylaşarak alaycı tavırlar sergilemeyi de ihmal etmeyen şüpheli kişi yoğun tepkiler almış ve adından söz ettirmişti.

Şüpheli şahsa gelen yoğun tepkiler üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ise konu hakkında soruşturma başlatmış ve şahsın kimlik tespitini gerçekleşmişti. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün şüpheli şahsın kimliğini tespit etmesi ardından E.C. isimli kişinin gözaltına alındığı bilgisi de açıklandı.

Konu hakkında emniyet bir açıklamada bulundu ve Gaziantep Şahinbey ilçesinde koruma altında olan yabancı şahıslara gıda yardımı gerçekleşen bir bölgede dağıtım sırası bekleyen kadınların izin olmadan videolarını çekip bu videoları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı tespit edilen E.C. isimli şüphelinin müdürlük tarafından hakkında hazırlanan rapora istinaden verilen savcılık talimatı ile gözaltına alındığı ve gerekli olan işlemlere başlanıldığı yönünde bilgiler paylaşıldı.

Bir açıklamada Gaziantep Valisi Davut Gül’den geldi ve Gaziantep'te bulunan ve özel bir firma tarafından işletilen aşevinin önünde sıra bekleyen kadınların rızası olmadan kayda alınıp sosyal paylaşım sitesinde paylaşan E.C. isimli şüphelinin emniyet tarafından yakalandığı ifade edildi. Görüntülerdeki kişinin özel güvenlik görevlisi olmadığını ifade eden Gül, konunun adli mercilere intikal ettirildiğini de anlattı. Bunun yanı sıra Gaziantep'te meydana gelen olayda E.C. isimli şüpheli şahsın emniyette gerçekleşen işlemlerinin devam ettiği de belirtildi.