Bugün saat 20:00'de Gaziantep Stadyumu'nda Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele, ligdeki konumlarını iyileştirmek isteyen Gaziantep FK ile yeniden zirve yarışına katılmak isteyen Trabzonspor arasında geçecek.

Trabzonspor, 120 gündür galibiyete hasret ve bu maçı kazanarak galip gelme serisine başlamak istiyor. Maç, beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Arda, Saborit, Mbakata, N'Diaye, Lungoyi, Ogün, Maxim, Okereke, Kenan Kodro.

Dioudis, Ertuğrul, Arda, Saborit, Mbakata, N'Diaye, Lungoyi, Ogün, Maxim, Okereke, Kenan Kodro. Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Cihan, Cham, Nwakaeme, Banza.

Trabzonspor, Edin Visca'nın kart cezası ve Stefan Savic ile Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları nedeniyle eksik kadro ile sahaya çıkacak.

Bordo-mavililer, Süper Lig’deki son galibiyetini geçen sezonun son haftasında elde etmişti ve bu maç, galibiyet özlemine son vermek için büyük bir fırsat sunuyor. Hem Gaziantep FK hem de Trabzonspor için zorlu geçen bu maçta, tüm gözler sahada olacak.