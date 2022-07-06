Gaz Sızıntısından Kurtulanlar, Akabe Limanının Yıllardır Güvensiz Olduğunu Söylüyor

Aqaba Ports Corporation'daki (APC) çalışanlar, geçen hafta ölümcül bir zehirli klor gazı sızıntısının ardından yedi günlük bir greve son verirken, hayatta kalanların çoğu uzun bir nekahet dönemiyle karşı karşıya kaldı ve uzun süredir devam eden sağlık ve Güney Ürdün limanında güvenlik sorunlarının olduğunu söylüyor.

Sızıntı, 25 ton klor gazı taşıyan bir tankın 27 Haziran'da nakliye sırasında düşerek 13 kişinin ölümüne ve 300'den fazla kişinin yaralanmasının ardından meydana geldi.

Ürdün İçişleri Bakanı Mazen Faraya, olayla ilgili soruşturmanın sonuçlarını duyurmak üzere Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, sızıntının ana nedeninin kablonun kargonun ağırlığına "uyumsuzluğu" olduğunu ve kablonun kabloya yol açmasına neden olduğunu söyledi. kopmak – ihmale ek olarak ve ihtiyati tedbirlerin ve tehlikeli maddelerin işlenmesinde uzmanlık eksikliği.

Faraya basın toplantısında, Ürdün kabinesinin devlete ait APC ve Ürdün Denizcilik Komisyonu genel müdürlerini ve diğer liman yetkililerini olayla ilgili görevden aldığını söyledi.

Pazartesi günü, APC İşçi Sendikası Başkanı Ahmed el-Amayreh Ürdün devlet medyasına, sendikanın yeni atanan genel müdürle bir anlaşmaya varıldıktan sonra sağlık ve güvenlik koşulları nedeniyle grevi sona erdirmeye karar verdiğini söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır APC çalışanı olan Mohammad Yousef al-Darawish, Pazar günü zehirli gaza maruz kaldıkları için hastanelerde tedavi gören sekiz kişiden biriydi. El Cezire'ye limanda asla güvende hissetmediğini söyledi.

“Orada 1995'ten beri çalışıyorum ve bir kez bile güvenlik kursu almadım” dedi ve liman işçilerine sağlanan kişisel koruyucu ekipman eksikliğine de değindi.

Al-Darawish, "Tanrıya şükür hayattayım, ancak bazı insanlar, meslektaşlarım öldü" dedi. “Onları kendi gözlerimle gördüm, çok yakınımda, ölü… Bu bir felaketti.”

Sendika lideri al-Amayreh, El Cezire'ye Akabe limanının uzun bir "ihmal üzerine ihmal" dönemi yaşadığını söyledi ve son gaz sızıntısının yanlış uygulama ve güvenlik protokollerine uyulmamasından kaynaklanan tek olay olmadığını söyledi.

Al-Amayreh, geçen yıl bir metal direğin düşüp “yakın meslektaşlarımızdan birini” öldürdüğü bir olaya atıfta bulundu. O zamandan beri sendika liderlerinin düzenli olarak bir araya geldiklerini ve limandaki güvenlik endişeleriyle ilgili çok sayıda şikayette bulunduklarını, ancak “hiçbir şey olmadı, hiçbir şey değişmedi” dedi.

Al-Amayreh, kişisel koruyucu ekipmanın "temelde işe yaramaz" olduğunu, işçiler için güvenlik kurslarının bulunmadığını ve "kamu güvenliği yönergelerini takip etmek için kesin bir emir bulunmadığını" söyledi.