Gates Vakfı Artık Melinda'nın Bağış Planlarının Merkezinde Değil

Wall Street Journal gazetesinin (ödeme duvarı) Salı günü konuya aşina kişilere dayandırdığı haberine göre, Melinda French Gates artık milyarlarca dolarlık servetinin büyük kısmını Bill & Melinda Gates Vakfı'na verme sözü vermiyor.

Bunun yerine, milyarder servetini hayır kurumları arasında daha geniş bir alana yaymayı planlıyor - Microsoft Corp'un kurucu ortağı Bill Gates'ten boşandıktan sonra resmi olarak yaptığı bir plan, WSJ dedi.

2010 yılında, Fransız Gates ve şimdi eski kocası ortak bir Giving Pledge mektubunda servetlerinin çoğunu isimlerini taşıyan vakfa vermeye yemin ettiler. Giving Pledge, o yıl şimdi boşanmış çift ve milyarder Warren Buffet tarafından dünyanın en zengin insanlarını servetlerinin yarısından fazlasını hayır işlerine veya hayırsever kuruluşlara vermeye teşvik etmek için başlatıldı. Giving Pledge'e kaydolanlar genellikle hediye planlarını çevrimiçi olarak yayınlanan mektuplarda özetlerler.

French Gates Kasım ayında yayınladığı Giving Pledge mektubunda, "Bu kadar zenginliğin bir kişinin elinde yoğunlaşmasının saçmalığının farkındayım ve bu büyüklükteki bir servetle yapılacak tek sorumlu şeyin onu mümkün olduğunca düşünceli ve etkili bir şekilde vermek olduğuna inanıyorum." dedi.

"Herhangi bir hayırseverin nihai hedefi, hayırseverlik ihtiyacını ortadan kaldırmalıdır," diyen Tadiç, "ailenizin asla ihtiyaç duymayacağı parayı vermek özellikle asil bir eylem değildir." dedi.

Fransız Gates, Kasım ayındaki mektubunda servetinin çoğunu vermeye geri döndü ancak Gates Vakfı'na vereceğini söylemedi.

WSJ, konuya aşina bir kişiye dayanarak, Gates Vakfı'nın 50 milyar doların kuzeyinde bir bağışı olan hayırsever bir juggernaut olduğunu ve Fransız Gates'in diğer hayır kurumlarına hediyelerle birlikte hala bağışta bulunabileceğini söyledi.

Bill ve Melinda French Gates şu anda Gates Vakfı'nın eş başkanlığını yapıyorlar, ancak Fransız Gates, ikilinin artık yan yana çalışamayacaklarına karar vermeleri halinde gelecek yıl görevi bırakıp istifa etmeyi kabul etti.

Son Giving Pledge mektubunda Bill Gates, servetinin çoğunu adını taşıyan vakfa verme taahhüdünü yineledi ve şunları yazdı: "Vakıf, diğer alanlardaki bağışlarım yıllar içinde artmış olsa bile, en büyük hayırsever önceliğimdir."