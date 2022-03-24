Garanti BBVA'dan Masrafı Ve Faizi Olmayan Hoş Geldin Kredisi verilecek. Son dakika kampanyası ile nakit ihtiyacı olanlara müjdeli haber geldi. Türkiye'de satın alma gücündeki düşüş ve artan enflasyon, son zamanlarda finansal zorluklara neden oldu. Pandemi sırasında zaten artan ekonomik zorluklar, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasıyla daha da belirgin hale geldi. Bu durumda birçok vatandaş nakit ihtiyacı hissetmeye başlamış ve vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını bütçelerine en uygun şekilde karşılamak için alternatif arayışlarına devam etmiştir. Garanti, Türkiye'nin en büyük özel bankalarından biri olarak bu işe el attı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 5.000 TL faizsiz ve ücretsiz ihtiyaç kredisi sunarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Garanti BBVA’nın masrafı ve faizi olmayan hoş geldin kredisi çok büyük ilgi görüyor.

Garanti’den Masrafsız Kredi

Garanti BBVA nakit ihtiyaçlarına çözüm sunmaya devam ediyor. İhtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak isteyen ancak yüksek faiz oranlarına yenik düşmek istemeyen vatandaşların imdadına Garanti BBVA yetişti. Garanti BBVA ücretsiz hizmetini başlattı. Garanti BBVA'nın sunmuş olduğu bu destekten faydalanmak isteyen kişiler Garanti Bankası'nın mobil uygulaması üzerinden temassız müşterisi olmaya ihtiyaçları vardır. Garanti BBVA, mobil uygulama üzerinden temassız müşteri olanlara 5.000 TL 12 ay vade ile masrafsız ve faizsiz hoş geldin kredisi vermektedir.

Geri Ödeme Miktarı

Garanti BBVA müşterisi olma adımlarını tamamlayıp kredi başvurusunda bulunanlar, 5.000 TL'lik hoş geldin kredisi için herhangi bir ücret ödemezler. Ayrıca faizsiz kullandırılan 5.000 TL ihtiyaç kredisi ile 12 ayda aylık taksitler 416,67 TL olarak hesaplanmaktadır.