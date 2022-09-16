Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Akbank ve TEB Bankası Yaptığı Kampanyayı Tanıttı! Düşük Faizli Nakit İsteyenlere Acil Para

Garanti Bankası başta olmak üzere Ziraat Bankası Akbank ve TEB Bankası üzerinden gelir belgesiz olarak 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlayacağı açıklandı. Garanti Bankası, Ziraat Bankası Akbank ve TEB Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlar icin 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olacak şekilde kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlanacaktır. Garanti Bankası, Ziraat Bankası Akbank ve TEB Bankası üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlara aynı gün içinde hizmet olarak kredi imkanı sağlanacak ve düşük faiz oranlarıyla birlikte krediler kullandırılacaktır.

Bankalar üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşların ihtiyaç kredisi alabilmeleri için bankaların uyguladıkları kredi politikalarına uygun bir müşteri olması gerekmektedir. Uygun, müşteri olan vatandaşlar başvurularını, şubelere gitmeden de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabilmektedir.

Garanti Bankası

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere banka 5 dakika içerisinde banka şubeleri üzerinden kredi işlemlerini yaparak sonuç vermektedir. 50000 TL kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu Garanti Bankası şubeleri üzerinden yapacak olan vatandaşlara banka hemen aynı gün içinde kredi ödemesi vermektedir. Garanti BBVA Bankası, resmi internet sitesi üzerinden de yapılan başvurular sonrasında sonucun hemen öğrenecek olan kişilere 5 dakika içerisinde kredi sonucu verecek olan bu banka, diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi vermektedir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu banka şubeleri üzerinden yapacak olan kişiler en yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, şubelere gitmeden hemen aynı gün içinde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank ve Teb Bankası

Akbank ve TEB Bankası müşterileri ise şubelere gitmeden kredi başvurularını, mobil uygulamalar üzerinden ve cep telefonları üzerinden SMS ile yaparak, hemen 50000 TL ödeme alabilmektedir. Akbank, SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. Sms ile kredi başvurusunu TEB Bankası üzerinden yapacak olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden kimlik numaralarını 44 66 numarasına mesaj atarak hemen kredi başvurusunda bulunabiliyor.