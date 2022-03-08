Garanti BBVA ve A101 Anlaşmaya Vardı ve Anında Kredi Başladı!

Garanti BBVA Bankası ve A101 sonunda anlaşmaya vardı ve bu konuda imzalanan yeni bir kampanya duyurusu ile daha önce yapılmamış şok bir fırsat kampanyası halka duyuruldu. Alışveriş yapacaklar, ihtiyaçlarını alacaklar için özel olarak bekleme olmadan anında 10 bin TL’lik alışveriş kredisi uygulamaya başladı.

Garanti BBVA son aylarda yapmış olduğu kredi kampanyaları uygulamalarını genişletmeye devam ediyor. Banka tarafından anlaşmalı bir kapsamda yer alan iş yerleri ve de e-ticaret sitelerinde kullanılmak üzere alışveriş kredisi kampanyasını başlattı. Kredinin tutarı yapılan alışveriş miktarına göre değişkenlik gösterecektir. Alışveriş yapan kişiye, anlaşmalı e-ticaret sitesi ile bankanın onayına bağlı olarak 750 TL ile 30 Bin TL arasında değişen kampanyalı alışveriş kredisini duyurdu.

GARANTİ BANKASI, ALIŞVERİŞ YAPACAKLARA ÖZEL KREDİ KAMPANYASINI AÇIKLADI!

Ülkemizde son günlerde alınan özel kararlar ile birlikte elektronik ürünler dahil olmak üzere pek çok ürün satışında kredi kartı taksit uygulaması kabul edilmemektedir. Ancak fiyatı yüksek seviyelerde olan ürünlerin taksit imkanı olmadan alınması bugün pek de mümkün değil. Ekonomik olarak yaşanan bu durum üzerine de bankalar harekete geçerek çeşitli kapsamlarda alışveriş kredi kampanyalarına başlamış bulunmaktadır. Bu kampanyalar arasında ise en çok dikkat çeken kampanya Garanti BBVA tarafından kamuoyuna duyurulmuştur.

Ekonomik sıkıntı içinde olan kişi sayısı her geçen gün artış göstermekte. Temel gıda ve de market alışverişlerini yapabilmek ise enflasyon oranlarından kaynaklı olarak alım gücü gittikçe düşmektedir. Garanti Bankası, ülkede yaşanan bu durum ile beraber alışveriş kredisinin kampanya duyurusunu yaptı ve insanlara biraz rahatlık sundu. Bu kampanya kapsamında farklı detaylar da sunulmaktadır. A101 ile düzenlenen anlaşma ile mağazalarda bulunan elektronik, mobil cihazlar, giyim ve beyaz eşya gibi ürün grupları dahil olmak üzere bu ürünlerden alışveriş yapılması halinde alışveriş kredisi kullanıma açılacaktır.

Banka tarafından açıklanan bilgiye göre de alışveriş kredisinin kapsamı normal market ürünleri ile beraber alışverişler ve de market ürünlerini dahil etmeyecektir. Banka tarafından yapılmakta olan taksitlendirme seçeneği ile birlikte yüksek tutarlardaki ürün gruplarına özel olarak kullanım imkanı sağlanacağı iletilmiştir. Bankanın şimdiye kadar yapmış olduğu alışveriş kredisine yönelik olarak anlaşma yapmış olduğu marka ve de mağaza sayısının giderek arttığı ifade edilmektedir.