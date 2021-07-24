Garanti BBVA Pandemi Destek Kredisi Süresini Uzattı, 36 Ay Vadeye Kadar 100.000 TL Verecek

Son dakika haberi olarak yeni bir duyuru daha yapıldı. Garanti BBVA pandemi kredisi adı altında yeni bir kredi kampanyası başlattı. Bu kredi kampanyasına katılacak olan müşteriler ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapabiliyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, ayrıca bankanın uyguladığı politikaları uygun olması durumunda kredilerine hemen hesaplarına atabileceklerdir. Garanti pandemi kredisi adı altında verilen bu kredi 100.000 TL'ye kadar verilmektedir. Toplam vade sayısı ise en fazla 36 ay vade olacaktır. Kredi başvurusu yapmak için bankanın uyguladığı şartlara uygun müşteri olmanız şartı vardır.

Garanti Bankası 100.000 TL pandemi ihtiyaç kredisi başvurusu şartları nedir?

Garanti Bankası üzerinden 100.000 TL kredi alacak olan kişilerin ilk olarak kredi notunun 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi notu düşük olan kişiler kefil veya ipotek vererek bu bankadan kredi kullanabilir. 100.000 TL kredi kullanacak olan kişi eğer daha önce hiçbir bankada çalışması yoksa ve 0 puanlı ise yine bu bankadan düşük limitli olmak kaydıyla kredi kullanabilir. Ayrıca kişilerin emekli olması veya çalışma durumunun faal olması gerekiyor. Sigortalı olan müşterilerin en az 3 aylık toplamda 90 günlük kesintisiz olarak aynı iş yerinde sigortalarının yapmış olması gerekiyor. Yeni işe başladıysanız 90 günü doldurduktan sonra bu bankadan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka sicili iyi olan kişiler bu bankadan pandemi kredisini kullanabilirler.

Garanti Bankası 100.000 TL'ye pandemi kredisi başvurusu nasıl yapılır?

100.000 TL'ye kadar verilen krediler için başvuru yapmak istiyorsanız iki farklı yöntem vardır. Birincisi kimliğinizle en yakın banka şubesine gitmek, İkincisi ise internet bankacılığını kullanarak Online olarak kredi kullanmak. Eğer bu bankada hesabınız varsa internet bankacılığı sizin için daha cazip gelecektir. İnternet bankacılığı üzerinden başvuru yaptıktan sonra kredi onayı alırsanız, hemen onaylanan kredi tutarı hesabınıza yatar. Banka şubesinde de başvuru yaptıktan hemen sonra krediniz değerlendirilir ve sonuç sizlere verilir. Beklemeden hemen krediyi kullanabilirsiniz. Alacağınız krediler de 36 ay vade yapacaksınız. İlk taksit ödemeniz de dilerseniz 3 ay erteleme imkanından da faydalanabilirsiniz.