Garanti BBVA Müşterisi Olacakların Dikkatine! 5 Gün İçinde Başvurup Faizsiz 6 Bin TL Alabilirsiniz. Acil nakit problemleri ile karşılaşan ve kredi kullanmak zorunda kalan ancak yüksek kredi faizlerinden dolayı kredi çekmekten korkan vatandaşları sevindirin haber Garanti Bankası'ndan geldi. Buna göre Garanti Bankası, müracaat işlemlerini yerine getirip bütün uygun koşullara sahip olan müşteriler için 6.000 TL'ye varan taksitli nakit avans sunacağını açıkladı. İşte karşınızda Garanti Bankası taksitli nakit avans kampanyasını detayları ve çok daha fazlası haberimizde...

Garanti BBVA 6000 TL Faizsiz Taksitli Nakit Avans Kampanyası Detayları Neler?

Garanti Bank, acil nakit problemleri sebebiyle kredi çekmeyi düşünen vatandaşları kredi faiz yükünden kurtarmaya gayret ediyor. Garanti Bankası taksitli nakit avans kampanyası aracılığı ile gerekli şartları yerine getirilen vatandaşlar, 6000 TL'ye varan acil nakit ihtiyaçları için taksitli nakit avans kullanma fırsatını yakalıyor.

Garanti Bank 6000 TL Faizsiz Taksitli Nakit Avans Şartları Neler?

Garanti Bank tarafından sunulan faizsiz taksitli nakit avans kampanyasından faydalanabilmek amacıyla belirli kriterlerin taşınması gerekir. Buna göre Garanti Bankası'ndan 6.000 TL'ye varan taksitli nakit avans kullanabilmek amacıyla kesinlikle Garanti Bank mobil uygulamasından ilk defa Garanti Bankası'nın müşterisi olunması gerekir.

28 Mayıs 2022 tarihi ile 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Garanti Bank mobil uygulamasını cep telefonuna indirerek “müşteri olmak istiyorum" seçeneğini kullanarak ilk defa Garanti Bankası müşterisi olanlar faizsiz nakit avans kampanyasından faydalanabilir. Buna göre 7 gün 24 saat boyunca şubeye dahi gitmeye gerek olmadan imzasız anında Garanti Bank müşterisi olunması mümkündür. Bankada bu kanalda müşterisi olan yeni müşteriler için 6.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans veriyor.