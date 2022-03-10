Garanti BBVA Kredi Puanı Düşük Olanlara da 140 Bin TL Kredi Veriyor! Anında Başvurun Sizde Kredinizi Kullanmaya Başlayın

Acil nakit ihtiyaçlarınızın bulunması halinde düşük faiz oranı ile dilediğiniz an kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Garanti BBVA 140 Bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA Kredi koşulları neler? Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

Garanti BBVA başlattığı ihtiyaç kredisi kampanyasında kredi çekecek olan müşteriler için hızlı bir biçimde başvuru onayı veriyor. Banka yaptığı son kampanya da ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde geri dönüş yapacağını belirtiyor. Son gerçekleştirilen kredi kampanyasında 140 Bin TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilerin bireysel müşteri olması ve bankanın talep ettiği koşulları sağlaması halinde gelir belgesiz olarak anında onay alabileceği belirtildi.

Garanti BBVA Gelir Belgesiz 140 Bin TL Kredi

Garanti BBVA 140 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşların özellikle emekli olmaları halinde emekli maaşlarını Garanti BBVA'dan alıyorlarsa düşük faiz oranları ile bankadan hem ihtiyaç kredisinden hem de borç transferi kredisinden faydalanabilmeleri söz konusu. Garanti BBVA tarafından sunulan 140 bin TL ihtiyaç kredisine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar en yakın banka şubesine kimlik belgeleri ile müracaat etmeleri halinde başvurusunu yapabilecek.

Garanti BBVA kredi puanı düşük olan müşterilere de 140 bin TL gibi yüksek limitli ihtiyaç kredisini kullandıracak. Başvuru yapan müşterilerin sigortalı olarak çalışıyor olmaları halinde toplamda 12 son iş yerinde 6 aydır sigorta primleri yatırılıyorsa anında kredi onayı alacaklar. Nakit ihtiyaçlarınızın bulunması halinde sizlerde Garanti BBVA bankası tarafından sunulan 140 bin TL limitli ihtiyaç kredisinden rahatlıkla faydalanabilirsiniz.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Garanti BBVA nakit kredisi kampanyasından faydalanacak olan müşteriler 140 bin TL kredi onayı almaları halinde diğer bankadaki olan güncel ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını da kapatabilecek. Bu krediye başvuru yapmak için Garanti BBVA müşteri hizmetlerini arayabilir, resmi internet adresine girebilir, mobil bankacılıktan faydalanabilir ya da bizzat en yakın Garanti BBVA şubesine giderek işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra banka sizleri 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde değerlendirerek olumlu ya da olumsuz başvuru sonucunu sizlere iletecektir.

Sizlerde yapmış olduğunuz kredi başvurusu onaylandığı taktirde hesabınıza aktarılan kredi tutarını anında çekebilir ve ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Güncel faiz oranlarından faydalanarak kredi çekecek olan müşterilerin GarantiBBVA şubelerinden ve Garanti BBVA bankasının resmi internet adresi üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilmeleri mümkün.