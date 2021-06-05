Garanti BBVA İkili Kredi Veriyor Başvuru Yapanlara Limitler Yükseldi

Garanti BBVA bankası, kredi piyasasını tekrardan canlandırmak adına yeni kredi kampanyaları başlattı. Garanti BBVA yeni başlattığı kredi kampanyası ile birlikte, ikili kredi vermeye başladı. Hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi iki kredi birden verilecek. Daha önceki kredi kampanyalarında sadece bankalardan borç kapatma kredisi alacak kişiler, ihtiyaç kredisi alamıyordu. 100 bin TL'ye kadar artık kullanacağınız kredilerde hem borç kapatma kredisi hem de ihtiyaç kredisi verilecek.

Garanti BBVA üzerinden yapılan bu duyuru sonrasında, kredi alacak olan kişilerin, başvuruları hemen değerlendirmeye alınacak ve kredileri hemen sonuca bağlanacak. Banka kredi politikalarına uygun olanlar anında onay alacaklar. Kredi sonucu olumsuz olanlara da kefille kredi verilecek. Bu kredi kampanyasına kredi isteyen herkes katılabilir.

En Uygun Kredi Kampanyası Başladı

Garanti BBVA bankası üzerinden uygun faizlerle verilecek ikili kredi kampanyası Yaz boyunca devam edecek. Kredi başvuruları banka şubelerinden ve internet üzerinden yapılabilecek. Kredi sonucu uygun olanlar 100 bin TL'ye kadar alacakları kredilerde, hem borç kapatma kredisi hem de üzerine ihtiyaç kredisi alabilecek.

Kredi başvurusu yapan kişiler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredilerini kullanabilirler. Kredi onayı alan kişiler, kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve kredili mevduat hesabı borçlarını kapatabileceklerdir.

Kredi Şartları Nedir?

Garanti BBVA üzerinden alınacak olan ikili kredi için başvuru şartları vardır. Bu bankadan kredi alacak kişiler, kredi notuna göre onay alıyor. Kredi notu düşük olan kişiler ise kefille veya bankaya ipotek vererek kredi alabilecek. Kredi başvurusu için bankalarda olan güncel borçlarınız için kapatma kredisi alabileceksiniz. Eğer hiç bir borcunuz yoksa Garanti BBVA sizlere 100 bin TL'ye kadar kredi verecektir.

Kredi için bankalardan icralık olan kişilerin onay alamayacağını söylemek istiyoruz. Banka kredi talebi yapan kişilerin değerlendirmeleri şube yetkisinde ve genel müdürlük yetkisinde değerlendirildikten sonra sonuçlanacaktır. Kredi sonucu uygun olan kişilere hemen kredileri verilecektir.

Garanti BBVA üzerinden en az 5 bin TL kredi için başvuru da bulunabilirsiniz. Bankanın yapmış olduğu bu ikili kredi kampanyasına katılan kişiler düşük faiz oranları ile işlem yapacak.

Kredi Başvurusu Nasıl Olacak?

Kredi başvurusu yapmak için size en yakın Garanti BBVA şubesine gidebilirsiniz. Banka sizlere anında sonuç verecektir. Bankaya giderken sadece kimliğinizle onay verilecektir. Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan kişiler ise bankanın resmi internet sitesine girerek kredi başvurusu yapabileceklerdir. Detaylı bilgileri bankanın internet sitesi garantibbva.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.