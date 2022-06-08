Garanti BBVA Emekliye ve Daha Önce Kredi Alamayanlara Ödeme Veriyor! Son Dakika Haberi: 46.000 TL

Garanti Bankası yapmış olduğu kredi kampanyasında 46000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için 36 ay vadeli yeni kredi kampanyasını duyurdu. İnternet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında daha önce ilk bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı kullanmayanlar ile birlikte bankaya emekli maaşını taşıyacak olan vatandaşlara gelir belgesiz olarak kredi imkanı sunulacak.

Ekonomik sıkıntı yaşayan kişilerin acil nakit ihtiyaçlarına çözüm bulacak olan Garanti Bankası yapmış olduğu 46000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında ilk taksit ödemesini 3 ay ertelemeli olarak da yapıyor.

Başvuru şartları...

Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şartların uygun olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj ile kredi başvurusunda bulunabileceğiniz gibi, ayrıca internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Acil kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarına uygun olması durumunda kredi imkanından faydalanabilmektedirler. En yakın banka şubesine giderek işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, kredi puanınız 1100 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Banka kredi puanı uygun olan sigortalı olarak çalışan kişilerinde son iş yerlerinde 90 gündür çalışıyor olması durumunda ihtiyaç kredisi alabileceğini söyleyebiliriz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere hızlı bir şekilde işlem yapacak olan Garanti Bankası, özellikle emekli olan vatandaşların emekli maaşlarını kendi bankalarına almaları durumunda kredi imkanı sağlamaktadır.

Emekliye müjde!

Garanti Bankası yapmış olduğu duyuruda, emekli olan vatandaşlara müjdeli haber olarak resmi olarak bir duyuru yaptı. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi imkanından faydalanabilmeleri için şartlara uygun olması durumunda hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmektedir. Emekli maaşınızı, Garanti Bankasına taşıdıktan sonra sadece ihtiyaç kredisi için değil, dilerseniz diğer bankadaki olan borçlarınızı kapatmak için verilen borç transferi kredisi kampanyasına da katılabiliyorsunuz. Cep telefonunuz üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte emekli maaş hesabınız üzerinden, Garanti Bankasına hızlı bir şekilde ödeme alabilecek ve ayrıca maaş, taşıma işlemleri sonrasında emekli promosyon olarak 2000 TL'ye kadar bu bankadan ödeme alabileceksiniz