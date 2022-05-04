Garanti BBVA Emekliye 30.000 TL Ödüyor! Resmi Açıklama Az Önce Geldi

Garanti Bankası resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre kredi kullanmak isteyen emekli vatandaşlara 30 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Buna göre 36 aylık vade seçeneği şeklinde 3 ay geri ödemesiz biçimde 30 bin TL tutarında ihtiyaç kredisini kullanmak isteyen vatandaşlar Garanti Bankası şubeleri üzerinden müracaat işlemlerini gerçekleştirebilecekleri gibi diğer taraftan bankanın mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden müracaat işlemlerini yapabilir.

Kredi kullanmak isteyenlere Garanti Bankası kapılarını açtı. Buna göre 30 bin TL tutarında ihtiyaç kredisini kullanmak isteyen vatandaşlar, Garanti Bankası şubeleri önünde şimdiden kuyruğa girmeye başladı bile.

Daha önce Garanti Bankası'ndan emekli maaşı alan vatandaşlar, acil ihtiyaçları açısından kullanabilecekleri 30 bin TL tutarında Garanti Bankası destek kredisi ile müracaat işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Bankanın öngördüğü koşullarda müşteri olunması halinde istediğiniz zaman emekli maaşımız üzerinden 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi ne eki bir şekilde diğer avantajlarla beraber toplamda 30 bin TL tutarında bir destek ödemesi yapılmaktadır.

Garanti Bankası 30.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Emekli vatandaşların en çok tercih ettikleri bankalardan biri olan ve emekli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İlk fırsatı sunan banka olma özelliği taşıyan Garanti Bankası, bu yeni kampanya ile beraber emekli vatandaşların hesaplarına 30 bin TL para ödüyor. Buna göre öncelikli olarak Garanti Bankası’nın olunması gerekir. Daha sonrasında ise 18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşların müracaat işlemlerini gerçekleştirmeleri halinde 30 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi 36 ay vade seçeneği kullanmaları mümkündür.