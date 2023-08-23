Emekliler, son zamanlarda zorlaşan ekonomik koşullar nedeniyle geçimlerini sağlamakta zorlanıyor. Emeklilerin geçimini zorlaştıran nedenlerin başında artan pahalılık yer alıyor. Pahalılık nedeniyle emeklilerin maaşı, ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor. Pek çok emekli, hayatlarını sürdürmek için çalışmaya devam etme kararı aldı. Özellikle EYT kapsamında genç yaşlarda emekli olanlar, halen çalışmaya devam ediyor.

Emekliler, banka kredilerinden yararlanıyor. Ancak son zamanlarda faiz oranları ciddi anlamda yükseldi. Bu nedenle kredileri geri ödemek zorlaşıyor. Bankalar, emeklilere promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon yarışında öne çıkanlardan biri Garanti BBVA oluyor. Garanti BBVA, 9500 TL promosyon vereceğini açıkladı.

GARANTİ BBVA PROMOSYON ŞARTLARI

Garanti BBVA, tüketiciler tarafından en fazla tercih edilen bankalardan biridir. Bankanın yaygın bir şube ağı vardır. Aynı zamanda banka ATM’lerine ulaşmak da kolaydır. Garanti BBVA, promosyon ayrıcalıkları noktasında öne çıkan bankalardan biridir.

Garanti BBVA promosyonundan yararlanmak isteyenlerin maaşını taşıması gerekir. Maaş taşıma işlemi, e-Devlet üzerinden yapılabilir. Aynı zamanda banka şubelerinden de maaş taşıma işlemi yapılabilir.

Bankanın promosyonunu almak isteyenlerin üç yıl bankada kalma sözü vermesi de şarttır. Bu şartı yerine getireceğine dair sözleşmeyi imzalayanların promosyon ödemeleri hesaplarına aktarılır.

GARANTİ BBVA PROMOSYON TUTARLARI

Garanti BBVA’nın promosyon tutarları maaşa göre değişiyor. Banka, 6750 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Dileyenler, başka bankaların promosyon kampanyalarını da inceleyebilir. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank; 5000 TL’ye varan tutarda promosyon veriyor.

QNB Finansbank promosyon tutarı 8000 TL’ye kadar çıkıyor. Akbank, chip para ile beraber 9500 TL veriyor. ING Bank, 10 bin TL promosyon vereceğini açıkladı.

Bazı bankalar, otomatik fatura ödeme talimatı ya da kredi kartı başvurusu karşılığında ilave promosyon veriyor. Bankaların kredi ve kredi kartı gibi farklı fırsatları da vardır. Emekli maaşlarına yapılan zamdan sonra promosyonların da artması bekleniyor. Promosyon tutarlarının 15 bin TL’ye kadar çıkması bekleniyor.