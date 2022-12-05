Garanti BBVA Emekli Maaş Ödemesi 7.500 TL oldu! Başvuru Şartları

Garanti BBVA ile emekli maaş ödemelerini almaya başlayanlar avantajlı fırsatlardan faydalanabiliyor. Bankaların belirli dönemlerde emeklilere sunmuş olduğu promosyon kampanyalarını Garanti banka müşterileri 7.500 TL'ye kadar bonus kazanma fırsatını yakalıyor. Garanti BBVA mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden yapılacak maaş taşıma işlemleri sonrasında ancak kampanya geçerliliğini koruyor. Emeklilere yönelik ödenecek olan promosyon rakamı aylık alınan maaş tutarına göre değişebiliyor. Banka müşterisi olanlar emekliye özel ayrılmış menü ayrıcalığını da kullanabiliyor. Özel menü ile bakiyenin tamamı tek bir tuşla talep edilebiliyor. Üstelik bankaya gelerek emeklilik hesabı oluşturanlara düşük faizli kredi kullanım fırsatı da sunuluyor. 10.000 TL'ye kadar kredi kullanımı sadece %2,08 faiz oranı ile alınabiliyor.

Emekliye Özel Düşük Faizli Kredi

Garanti BBVA kredi başvurularında en az 3 ay en fazla 36 aya kadar vade seçeneği kullanılabiliyor. 50.000 TL'ye kadar olan kredi taleplerinde 36 ay vade, 50.000 TL ile 100.000 TL arası kredi taleplerinde 24 ay vade, 100.000 TL ve üzeri kredi taleplerinde 12 ay vade seçeneği uygulanıyor. Ticari faaliyetlerde kullanılacak her türlü ihtiyaç kredilerinde bu vade aralığı 36 aya sabitleniyor. Bankanın belirlemiş olduğu para politikası kapsamında kredi tahsis ücreti talep edilebiliyor. Sigortalar vergi dahil ücretler sabit olarak 215 TL ile sınırlandırılıyor. Emeklilere özel sunulan kampanyadan aşağıdaki kredi tablosu izlenerek faydalanılabilir:

Kredi tutarı: 10.000 TL

Kredi faiz oranı: %2,08

Kredi vade süresi 12 ay

Kredi taksit tutarı 981,78 TL

Kredi tutarı: 10.000 TL

Kredi faiz oranı: %2,47

Kredi vade süresi: 36 ay

Kredi taksit oranı: 464.04 TL Banka kartı ve kredi kartı olanlara 1500 TL ödeme yapacak bankalar açıklandı! Bu bankalar şartlarını duyurdu!



Garanti BBVA Promosyon Ödeme Tablosu

Banka kredi kullanımlarında kredi tahsis ücreti olarak 50 TL, sigorta vergi ücreti olarak 215 TL talep ediyor. Garanti BBVA şubelerine maaş hesabını taşımak isteyen emeklilerin öncelikli olarak bulunmuş olduğu bankadaki emekli promosyon ödemesinin kalan tutarını ödeyerek farklı bankaya taşıma işlemini talep etmesi gerekiyor. E-devlet platformu üzerinden yapılabilecek emekli maaş taşıma işlemleri müşteri hizmetleri hattı aranarak da kısa sürede sağlanabilir. Emekli maaşını bankaya taşıyan her bir emekli yıl sonuna kadar alınan aylık maaş aralığına göre promosyon rakamını hesabında bulabilecek. İlk yatan maaşın ardından otomatik olarak promosyon tutarı hesaba tanımlanacaktır. Aşağıdaki ödeme tablosu takip edilerek bankaya geçiş yapıldığı andan itibaren hesaba tanımlanacak olan promosyon rakamı incelenebilir:

3500 TL'ye kadar alınan aylık emekli aylığına 3.600 TL

3.500 TL - 7.500 TL arası alınan aylık emekli aylığına 4.200 TL

7.500 TL ile 10.000 TL arasında alınan emekli aylığına 5.400 TL

10.000 TL ve üzerinde alınan emekli aylığını 6.000 TL

Garanti BBVA Promosyon Ödeme Kampanyası Şartları

Bankanın sunduğu nakit promosyon kampanyası ile 1.500 TL ek bonus kazanılabiliyor. Bununla beraber toplam promosyon tutarı 7.500 TL'ye ulaşıyor. Bankanın sunduğu ayrıcalıklı tekliften faydalanmak isteyenlerin 3 yıl boyunca aynı bankada kalma söz vermesi yeterli oluyor. Bankanın sunmuş olduğu emekli promosyon teklifinden SSK, Bağ-kur ya da Emekli Sandığı mensubu olan tüm vatandaşlara faydalanabiliyor. Emekli promosyonu her emeklilik süreci başlayan kişi için 3 yılda bir yenileniyor. Maaş taşıma işlemleri başvuru yapıldıktan sonra anında gerçekleştiriliyor. Promosyon ödemesi işlem tamamlandıktan sonra ilk maaşın yatmasından sonraki ilk 3 iş günü içerisinde hesaba tanımlanıyor.