Garanti BBVA Duyurdu! Banka Hesabı Olanlara 6 Gün Süre Verdiler ve Onay Alacaklar!

Garanti Bankası hesabı olan vatandaşlar için 6 gün içerisinde süre verildi ve nakit onay alacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli yeni bir kredi kampanyası hazırlandı. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, bireysel ihtiyaç kredisi olarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için acil para ihtiyacı olmaları durumunda ve ekonomik sıkıntı yaşamaları durumunda 50000 TL'ye kadar banka hesabı olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlanacak.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için başlatılacak olan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi alabilmeleri için banka kredi puanı uygun olması istenmektedir.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi imkanı sağlanacaktır. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyası üzerinden vermiş olduğu bu krediler de 3 ay ertelemeli olarak alacakları, ihtiyaç kredilerinde şartlara uygun olarak aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılacağını açıkladı.

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapacakları bu başvurular sonrasında banka şartlarına uygun olmalarıyla birlikte aynı gün içinde kredi ödemelerini hesaplarına yatırılmış olarak kalacağını söylemek isteriz. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına başvuru yaparak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak alabilecekleri bu kredi kampanyalarında destek kredisi adı altında verilecek olan kredilerde şartlar dahilinde aynı gün içinde hesaplara ödemeler yatırılmaktadır.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve başvurunuzu aynı gün içinde hesaplarınıza yatırmak istiyorsanız sizlerde şubelere gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunu, mobil uygulamalar üzerinden yapacak olan vatandaşlara daha düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi verilmektedir.