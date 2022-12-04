Garanti BBVA Bankaya Gitmeden TC Kimlik Numaranıza Göre Düşük Faizli Nakit Ödemesi Yapacak! Son Dakika

Garanti BBVA Dijitale Özel Düşük Faizli İhtiyaç Kredisi Başvurusu: Dar gelirli ailelere yönelik ay sonunu daha kolay getirebilmesi için özel kredi paketleri oluşturuluyor. Taşıt, konut alımı için bazen kredi kartı borcundan kaynaklı olarak ek kazanç ihtiyaç hissedilebiliyor. Bankalar bu tarz ihtiyaç durumlarında farklı vade seçenekleri ve düşük faiz oranları ile vatandaşlarına kesin çözümler sunuyor. Garanti BBVA başlattığı yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile gündelik hayatta oluşabilecek her ihtiyaca yönelik bütçeye uygun kredi seçenekleri sunuyor.

Kredi tutarı ve kredi taksit tutarı garantibbva.com.tr adresi içerisinde yer alan “Krediler” kategorisi kullanılarak detaylı şekilde öğrenilebiliyor. Garanti BBVA uygun ödeme planı oluşturularak sunduğu kredi teklifinden faydalanmak isteyenlerin Garanti BBVA mobil uygulama, internet şubesi ya da 444 0 335 Kredi Hattı üzerinden iletişim sağlanabilir.

Dijital İhtiyaç Kredisi Ödeme Tablosu

Günümüz dijital bankacılık anlayışı ile şubeye gitmeye gerek kalmadan internet üzerinden kısa sürede kredi başvurusu yapılabilir. Garanti BBVA dijital ihtiyaç kredisi başvurusu kapsamında 200.000 TL krediyi tutarını almak isteyen bir vatandaşın ödemesi gereken aylık taksit tutarına dair bilgiler aşağıdaki listeden takip edilebilir.

Kredi türü: Dijital ihtiyaç kredisi

Kredi tutarı: 60.000 TL

Kredi taksit sayısı: 24 ay

Kredi aylık taksit tutarı: 3.605,15 TL

Kredi faiz oranı: %2,53

Kredi tutarı: 50.000 TL

Kredi taksit sayısı: 36 ay

Kredi aylık taksit tutarı: 2.354,71 TL

Kredi faiz oranı: %2,53

Dijital İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İhtiyaç kredisi talepleri 50.000 TL ile 100.000 TL arasında 24 ay vade ile sınırlandırılır. 50.000 TL altındaki tüm kredi talepleri için 36 ay taksit fırsatı sunulur. 100.000 TL ve üzeri 200 bin TL'ye kadar talep edilen kredilerde ise 12 ay taksit uygulanır. Garanti BBVA tarafından sunulan bireysel ve dijital ihtiyaç kredisi için başvuru kanalları arasında Garanti BBVA uygulaması internet şubesi ATM'leri tercih edilebilir.

Mobil uygulama üzerinden başvuru yapmak isteyenler bireysel hesaba giriş yaptıktan sonra “bankacılık işlemleri” alanına gelerek “başvurular” kategorisini açıp alt kategoride yer alan “kredi başvuru” adımlarını takip edebilir. İnternet üzerinden başvuru formu aracılığı ile de gerekli ihtiyaç kredisi başvurusu tanımlanabilir.

Dijital İhtiyaç Kredisi Başvuru Evrakları Nelerdir?

Başvuru sırasında gerekli olan bazı belgeler bulunur. Bu belgeler arasında şunlar yer alır:

Ücretli çalışan kişiye ait gelir belgesi ve bordro örneği

Emekli için emeklilik belgesi

Şahıs şirketi başvurusunda vergi levhası

Yıllık gelir beyannamesi ve işletmeye dair hesap özeti

Sermaye şirketlerinin ortakları için yapılacak firma başvurularında güncel vergi levhasının yanı sıra yıllık kurum vergi beyannamesi talep edilir.

Kira geliri olanlar ve çiftçiler kazancını gösteren belgeyi evraklar içerisine eklemelidir.

Son olarak yapılan başvurunun sorgulanabilmesi için Garanti BBVA mobil uygulaması internet şubesi ya da 444 0 335 hattı aranarak başvuru durumuna yönelik son bilgiler alınabilir.