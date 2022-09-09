Garanti BBVA Bankasından 100.000 TL Borçları Ödemek İçin Düşük Faizli Kredi Başladı, Ay Sonuna Kadar...

Garanti Bankası bankadaki olan borçlarınız için sizlere ihtiyaç kredisi kampanyası hazırladı. Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden 100.000 TL'ye kadar borçlarınızı kapatabilmeniz için verilecek olan kredi kampanyalarında şartlara uygun olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak 24 ay vadeli kredi ödemesi yapılacağı duyuruldu. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak şartları uygun olan vatandaşların hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredilerini aynı anda alabilecekleri bu kampanyalardan faydalanabilmeleri için şartlar dahilinde aynı gün içinde Kredi ödemelerini hesaplarına yatırabileceğini de söylemek istiyoruz. Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 5 dakika içerisinde Kredi sonucu verilerek tüm banka borçları hesaplanır ve bu hesaplama sonrasında kredi kullandırılmaktadır.

Garanti Bankası borç kapatma kredisi kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden banka borçlarınızı kapatmanız için ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olan kişilerin düzenli olarak bir gelir belgesi olması durumunda başvurusunu hemen Garanti Bankası şubeleri üzerinden yapabileceğini söyleyebiliriz.

Garanti Bankası şubeleri üzerinden yapılabilecek olan bu ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi başvurusu sonrasında bireysel olan vatandaşların aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan bu ödemeler ile birlikte kredilerini 5 dakika içerisinde alabileceğini de söylemek istiyoruz.

Garanti Bankası üzerinden almış olduğunuz borç kapatma kredilerinde sadece güncel olan ihtiyaç kredisi ile birlikte güncel olan kredi kartı borçlarınızı kapatarak sizlere ihtiyaç kredisi vermektedirler. Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek kredi almak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak Kredi imkanı sağlanmaktadır.