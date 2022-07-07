Garanti BBVA Bankası ve 2 Bankanın Yaptığı Kampanya Bayram Şekeri Gibi! Ne Kadar İstiyorsanız Alacaksınız!

Bankalar üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi kampanyalarında, kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden kredi kullanabilmektedirler. Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizlerde, Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Akbank üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilir, ne kadar kredi istiyorsanız o kadar başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin sadece bireysel müşteri olmasını ve 1100 ve üzerinde kredi puanın olmasını istiyor.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve nakit kredi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorsa, 36 ay vadeli olarak 50000 TL'ye kadar kredilerde gelir belgesiz olarak işlem yapabiliyor. Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu banka şubelerine gitmeden de hızlı birşekilde yapabilir ve onaylanan tutarı, internet bankacılığı üzerinden kendi hesabınızı hemen yatırabilirsiniz. Garanti Bankası üzerinden hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka şubelerine gitmeden internet sitesi aracılığı ile kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Ziraat Bankası

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi imkanından faydalanmak için en yakın banka şubesine gidebilir ve kimliğiyle birlikte başvurusunu gerçekleştirebilir. 50000 TL'ye kadar verilen kredilerde 36 ay vadeli işlem yapılmaktadır.

Akbank

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kredi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini 5 dakika içerisinde SMS atarak öğrenebiliyor. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. 44 25 numarasına gönderilecek olan mesaj sonrasında banka kredi şartlarına uygun olarak sizlere hızlı bir şekilde sonuç vermektedir. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak için başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız sizler de 36 ay vadeli olarak verilecek bu kredi kampanyalarından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır. 3 ay ertelemeli olarak alabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebiliyor.