Garanti BBVA Bankası 60 Ay Vadeli Kredi Kampanyasını Tanıttı! Başvuru Yapanlar Alacak

Garanti BBVA, son yıllarda özellikle ihtiyaç kredilerinde ilk tercih edilen bankalardan birisi olmuştur. Kimlikle en yüksek limitli kredi veren bankalardan birisi olan Garanti BBVA, 80.000 TL krediyi ihtiyaç kredisi adı altında 60 ay vadeye kadar vermektedir. Banka şartlarına uygun olan müşterilerin, başvurusu sonrasında değerlendirmede olumlu olmaları durumunda hemen kredilerini kullanabileceklerdir. Garanti BBVA ihtiyaç kredisi olarak verdiği bu kredilerde müşterilerin talepleri doğrultusunda emekli kredisi, düğün kredisi, tatil kredisi, tadilat kredisi gibi krediler içinde onay vermektedir. Sizde eğer bu bankadan kredi alacaksanız aşağıdaki şartlara uygun olup olmadığınızı öğrenip, sonra başvuru yapmanızı önermekteyiz.

Kredi Başvurusu Şartları Nedir?

Garanti BBVA üzerinden kredi başvurusu yapacak olan müşteriler kredi notunun en az 1100 ve üzerinde olması gerekmektedir. Ayrıca TC vatandaşı ve 65 yaşına kadar sigortalı çalışan, 65 yaş üzerinde ise emekli olması durumunda kredi kullanacaklardır. Çalışan müşterilerin sigorta durumları çok önemlidir. Kredi kullanacak olan kişinin 90 günlük kesintisiz olarak sigortası yatmış olması gerekiyor. Bu şartlara uygun olan ve bankalarda güncel gecikmesi olmayan kişiler başvurularını yapabilirler. Eğer güncel gecikmeleriniz varsa o borçları yatırdıktan 24 saat sonra kredi başvurusu yapmalısınız.

Garanti BBVA 80.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Garanti BBVA üzerinden 80.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda 60 ay vadeye kadar kredi kullanacaksınız. Başvuru için en kolay ve sağlıklı yöntem banka şubeleridir. Size en yakın Garanti BBVA banka şubesine giderek hemen kredinizi kullanabilirsiniz. Kredi kullanacak olan kişi başvuru yaptıktan sonra hızlı değerlendirme yapılır ve bu değerlendirme sonucunda kredi sonucu müşteriye söylenir. Onaylı olursa da kullanıp kullanamayacağı sorulmaktadır. 80.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda daha düşük rakamlar için sistem onay verebilir. Bunu kendiniz değerlendirip ona göre onay vermeniz gerekiyor.

Banka bu kredi haricinde ayrıca diğer bankalara çok borcu olan müşterilerin de tercih ettiği bir banka olmuştur. 80.000 TL kredi aldığınızda banka sizin diğer banka kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatacaktır. Bu şekilde de hemen kredi onayı almış olacaksınız. Kredi başvurusu yaptığınızda eğer bankalardaki borçlarınızı kapatmak isterseniz banka bu tarz işlemlerde daha esnek davranmaktadır. Bu durumda tüm banka borçlarınızı tek bir yere getirebilirsiniz. Borç kapatma kredilerinde de 60 ay vade yapabilirsiniz. Üstelik 3 ay ertelemeli kredi kullanmak istiyorsanız da bankaya bu konuda bilgi vermeniz gerekiyor. Garanti BBVA üzerinden ayrıca diğer kredilere de başvurunuzu bırakabilirsiniz. 80.000 TL üzerinde kredilerde ipotek vererek ipotekli ihtiyaç kredisi almanız mümkündür. Kredi onayı aldıktan sonra vereceğiniz ipoteğin ekspertiz değerine göre kredi kullanacaksınız.